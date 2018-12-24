Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить детали о самоубийстве молодого человека, которого пытали в полиции

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

По его словам, Роскомнадзор прислал уведомление, что на сайте «Медиазоны» размещена публикация, содержащая информацию о суициде.

«Речь идет о тексте про молодого человека, который покончил с собой после пыток в полиции в Татарстане. Его суицид и, в том числе, очень короткое описание методов самоубийства казалось нам важной деталью. Роскомнадзор нас предупредил, что если мы не удалим эти сведения, то текст будет заблокирован», — рассказал он.

Смирнов добавил, что издание выполнит требование Роскомнадзора.

«Мы поправим текст таким образом, чтобы из него было понятно, что его поправили, но мы считаем, что в данном случае Роскомнадзор нарушает собственные разъяснения», — заявил главред.