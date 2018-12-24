Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить детали о самоубийстве молодого человека, которого пытали в полиции
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
По его словам, Роскомнадзор прислал уведомление, что на сайте «Медиазоны» размещена публикация, содержащая информацию о суициде.
«Речь идет о тексте про молодого человека, который покончил с собой после пыток в полиции в Татарстане. Его суицид и, в том числе, очень короткое описание методов самоубийства казалось нам важной деталью. Роскомнадзор нас предупредил, что если мы не удалим эти сведения, то текст будет заблокирован», — рассказал он.
Смирнов добавил, что издание выполнит требование Роскомнадзора.
«Мы поправим текст таким образом, чтобы из него было понятно, что его поправили, но мы считаем, что в данном случае Роскомнадзор нарушает собственные разъяснения», — заявил главред.
Комментарии3
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:28
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vladimirbelarus 24 декабря 2018 | 21:34
Т.е описание пыток Роскомпозор не смутило. Грязные подхалимы власти!
ura_123 24 декабря 2018 | 22:03
Роскомпозорище опять жжёт нипадецки.