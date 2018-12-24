Глава Федерации бобслея Зубков рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК
Пока Александр Зубков остается олимпийским чемпионом, как абсурдно это не звучит, сказал в эфире «Эха Москвы» спортивный юрист, партнер юридической фиомы SILA Михаил Прокопец. Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста Зубкова в Верховный суд.
Комментарии2
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:08
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sagen 24 декабря 2018 | 21:25
Последние события с недопущением комиссии ВААДа к пробам ставит под вопрос участие России в любых соревнованиях, так что имеет смысл оставить эти медали себе. Ну на худой конец можно их отдать в музей достижений имени В.В.Путина. Надо ведь и об этом думать заранее, в суматохе смены власти будет не до этого и многие ценные экспонаты, вроде мешка сахара, могут пропасть.