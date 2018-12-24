Глава Федерации бобслея Зубков рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК

Пока Александр Зубков остается олимпийским чемпионом, как абсурдно это не звучит, сказал в эфире «Эха Москвы» спортивный юрист, партнер юридической фиомы SILA Михаил Прокопец. Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста Зубкова в Верховный суд.