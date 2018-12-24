Стоимость проезда по московской канатной дороге уменьшится вдвое по сравнению с объявленными ранее тарифами

Как сообщает оператор фуникулера, по рекомендации мэра в будние дни стоимость поездки по маршруту Лужники – Воробьевы горы составит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей, студентов и пенсионеров. В выходные дни тариф будет немного дороже. Кроме того, бесплатный режим работы канатной дороги продлевается на один день – до завтра.