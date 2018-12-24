Стоимость проезда по московской канатной дороге уменьшится вдвое по сравнению с объявленными ранее тарифами
Как сообщает оператор фуникулера, по рекомендации мэра в будние дни стоимость поездки по маршруту Лужники – Воробьевы горы составит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей, студентов и пенсионеров. В выходные дни тариф будет немного дороже. Кроме того, бесплатный режим работы канатной дороги продлевается на один день – до завтра.
Комментарии2
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
michael_zagorsk 24 декабря 2018 | 21:14
Кажись, на метро одну остановку можно подешевле? Кстати, а станция Фрунзенская, это и есть Воробьевы Горы? Помню, долго была на ремонте, когда я на Юго-Запад мотался. 35 минут от Комсомолки радиальной.