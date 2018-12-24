В Петербурге уволили учительницу — она называла учащихся «подзаборными девушками легкого поведения» и «гопниками»
Как сообщила интернет-изданию «Бумага» директор школы Нелли Федорова, по итогам проверки факты подтвердились. Классная руководительница 7-го класса написала заявление по собственному желанию.
Комментарии10
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:08
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consultant13 24 декабря 2018 | 21:13
учительница называла учащихся «подзаборными девушками легкого поведения» и «гопниками»
Как сообщила интернет-изданию «Бумага» директор школы Нелли Федорова, по итогам проверки факты подтвердились.
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То есть ее ученики действительно были подзаборными шлюшками и гшопниками? Я правильно понял?
put__out 24 декабря 2018 | 21:13
А чего учительница хотела, это же будущие президенты и работницы МИДа.
moriak2 24 декабря 2018 | 21:24
Гопники и шлюхи победили учительницу. Браво
brandfa 24 декабря 2018 | 21:38
moriak2: суда по составу правительства, гопники и шлюхи победили всю Россию.
o_smirnov 24 декабря 2018 | 21:31
Бедная учительница!
Пострадала за то, что наслушалась Киселёва-Соловьёва и прониклась путинскою лексикой.
gregor 24 декабря 2018 | 21:35
А кто будет карусели устраивать на выборах ?
y20160414 24 декабря 2018 | 21:35
Есть же в современном кремлядском языке высокодуховные фразы «с низкой социальной ответственностью» и «руки по локоть в крови». Или училка зомбоящик не смотрит?
sparky 24 декабря 2018 | 21:35
Почему "по собственному", а не "по несоответствию"?
vladimirbelarus 24 декабря 2018 | 21:37
Зачем увольнялась, если факты подтвердились?