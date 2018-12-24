Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова

Как отмечается на сайте правительства, 60-летний Суринов уволен по собственной просьбе. Новым руководителем Росстата назначен 38-летний Павел Малков. Он перешел на эту должность из Минэкономразвития.

Напомним, с 17-го года именно этому министерству переподчинили Росстат. Это произошло после того, как министр экономразвития Максим Орешкин раскритиковал показатели Росстата, но тогда Суринов свой пост сохранил.