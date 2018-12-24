Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова
Как отмечается на сайте правительства, 60-летний Суринов уволен по собственной просьбе. Новым руководителем Росстата назначен 38-летний Павел Малков. Он перешел на эту должность из Минэкономразвития.
Напомним, с 17-го года именно этому министерству переподчинили Росстат. Это произошло после того, как министр экономразвития Максим Орешкин раскритиковал показатели Росстата, но тогда Суринов свой пост сохранил.
Комментарии20
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ku000ku 24 декабря 2018 | 21:04
Денег нет, но вы считайте...
consultant13 24 декабря 2018 | 21:09
ku000ku: Ну теперь дела в экономике наладятся. По данным Росстата, конечно.
Старый не мог освоить новых методов собирания статистических данных..
Вот поэтому Россия и не смогла догнать Португалию.
А теперь Россия и США перегонит.
Новому до пенсии далеко.
нужно стараться достичь заметных показателей.
pmasel 24 декабря 2018 | 21:50
Успел выскочить на пенсию. Был бы на год моложе, пришлось бы 2020 года ждать.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ladyirina 24 декабря 2018 | 21:09
Не те цифры рисовал...
jetsam 24 декабря 2018 | 21:10
после "небывалый рост доходов населения на 0.5% (полпроцента)"(с)путен
срочно понадобился новый счетовод пан Вотруба....
иначе с колен - никак, при таком небывалом росте.
ki000999 24 декабря 2018 | 21:16
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова.............................Ну вот теперь заживем!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Статистика еще улучшится, по сравнению с реальными показателями!!!!))
pepetz 24 декабря 2018 | 21:17
Интересная формулировка. В отставку.
Это за то, что замыливал глаза президенту.
В чьих интересах? Изменой Родине попахивает.
sagen 24 декабря 2018 | 21:43
pepetz: Повезло этим, комиссию по переписи населения за низкие цифры, по которым было видно, сколько населения умерло с голоду, Сталин расстрелял.
alger 24 декабря 2018 | 21:53
sagen: это от милосердия, а этим теперь до конца жизни совестью мучатся/
а по росстату конец тот не близок, растет продолжительность и доходы
eduard53 24 декабря 2018 | 21:19
Неужто недостаточно победоносно и сервильно врал?
lager23 24 декабря 2018 | 21:23
Нормальный человек не может делать статистику по-кремлядски, иначе он станет кремлядью, как Рогозин или прочие, продавшие душу Окурку за украденные из бюджета РФ деньги!
edward_1960 24 декабря 2018 | 21:30
Надеюсь Малков будет давать "правильные показатели". И все у них наладится. Вот у нас навряд ли.
croaker 24 декабря 2018 | 21:31
Росстат должен ласкать слух Медведева и Путина, а не нервировать их.
anemon 24 декабря 2018 | 21:33
Чем же не угодил? Врал неубедительно? Я бы не сказала...
klegg 24 декабря 2018 | 21:45
димон - лютый. В отставку людей отправляет.
alger 24 декабря 2018 | 21:55
klegg:а санет презиком, так сразу к стенке
oneoretwo 24 декабря 2018 | 21:55
...плешивые шлифуют гармонию лжи...
bbob 24 декабря 2018 | 22:01
Ну теперь заживем!
И рост ВВП пойдет, и доходы населения резко вырастут!
dusia08 24 декабря 2018 | 22:05
За "пере" или за "не до"?