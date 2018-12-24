Z Архив новостей новости
5 20 6 1916
21:01, 24 декабря 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова

фото: ТАСС

Как отмечается на сайте правительства, 60-летний Суринов уволен по собственной просьбе. Новым руководителем Росстата назначен 38-летний Павел Малков. Он перешел на эту должность из Минэкономразвития.
Напомним, с 17-го года именно этому министерству переподчинили Росстат. Это произошло после того, как министр экономразвития Максим Орешкин раскритиковал показатели Росстата, но тогда Суринов свой пост сохранил.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ku000ku 24 декабря 2018 | 21:04

Денег нет, но вы считайте...

consultant13 24 декабря 2018 | 21:09

ku000ku: Ну теперь дела в экономике наладятся. По данным Росстата, конечно.
Старый не мог освоить новых методов собирания статистических данных..
Вот поэтому Россия и не смогла догнать Португалию.
А теперь Россия и США перегонит.
Новому до пенсии далеко.
нужно стараться достичь заметных показателей.

pmasel 24 декабря 2018 | 21:50

Успел выскочить на пенсию. Был бы на год моложе, пришлось бы 2020 года ждать.

vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:09


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









ladyirina 24 декабря 2018 | 21:09

Не те цифры рисовал...

jetsam 24 декабря 2018 | 21:10

после "небывалый рост доходов населения на 0.5% (полпроцента)"(с)путен
срочно понадобился новый счетовод пан Вотруба....
иначе с колен - никак, при таком небывалом росте.

ki000999 24 декабря 2018 | 21:16

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова.............................Ну вот теперь заживем!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Статистика еще улучшится, по сравнению с реальными показателями!!!!))

pepetz 24 декабря 2018 | 21:17

Интересная формулировка. В отставку.
Это за то, что замыливал глаза президенту.
В чьих интересах? Изменой Родине попахивает.

sagen 24 декабря 2018 | 21:43

pepetz: Повезло этим, комиссию по переписи населения за низкие цифры, по которым было видно, сколько населения умерло с голоду, Сталин расстрелял.

alger 24 декабря 2018 | 21:53

sagen: это от милосердия, а этим теперь до конца жизни совестью мучатся/
а по росстату конец тот не близок, растет продолжительность и доходы

eduard53 24 декабря 2018 | 21:19

Неужто недостаточно победоносно и сервильно врал?

lager23 24 декабря 2018 | 21:23

Нормальный человек не может делать статистику по-кремлядски, иначе он станет кремлядью, как Рогозин или прочие, продавшие душу Окурку за украденные из бюджета РФ деньги!

edward_1960 24 декабря 2018 | 21:30

Надеюсь Малков будет давать "правильные показатели". И все у них наладится. Вот у нас навряд ли.

croaker 24 декабря 2018 | 21:31

Росстат должен ласкать слух Медведева и Путина, а не нервировать их.

anemon 24 декабря 2018 | 21:33

Чем же не угодил? Врал неубедительно? Я бы не сказала...

klegg 24 декабря 2018 | 21:45

димон - лютый. В отставку людей отправляет.

alger 24 декабря 2018 | 21:55

klegg:а санет презиком, так сразу к стенке

(комментарий скрыт)

oneoretwo 24 декабря 2018 | 21:55

...плешивые шлифуют гармонию лжи...

bbob 24 декабря 2018 | 22:01

Ну теперь заживем!
И рост ВВП пойдет, и доходы населения резко вырастут!

dusia08 24 декабря 2018 | 22:05

За "пере" или за "не до"?

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Новости

Мантуров: Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах В частности, контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 заключены а рублях или в национальных валютах стран – покупателей…

5 125 6 6324
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 473 6 26474 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 147 6 8738 23.12
Kизраиль, войны, события
Новости

Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели журналистов в ЦАР Он сказал, что для этого есть все основания…

5 112 6 8066
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 113 6 8574 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 86 6 6696 18:18
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 337 6 35814 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 106 6 11585 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 57 6 6707 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 76 6 9249 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 197 6 25327 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 20985 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 628 6 90896 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 54 6 7924 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 48 6 7336 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 92 6 14083 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии Bloomberg: Москва усиливает свое влияние на внутреннюю политику африканской страны…

5 68 6 54096
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 94 6 150582 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 25673 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 254 6 390328 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 152 6 116392 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7509099
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3824883

Сегодня в эфире