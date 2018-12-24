ФСИН выявила факт использования рабского труда осужденных женщин в колонии №14 в Мордовии

Как сообщил «Эху Москвы» зам.директора федеральной службы Валерий Максименко, заключенные занимались пошивом одежды с 7-ми утра до часу ночи, выполняя при этом и «левые» заказы. По словам Максименко, по результатам проверки начальник колонии Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все материалы переданы в следственные органы.

Напомню, в этой колонии отбывала срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя одна из участниц Pussy Riot Надежда Толоконникова.