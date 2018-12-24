ФСИН выявила факт использования рабского труда осужденных женщин в колонии №14 в Мордовии
Как сообщил «Эху Москвы» зам.директора федеральной службы Валерий Максименко, заключенные занимались пошивом одежды с 7-ми утра до часу ночи, выполняя при этом и «левые» заказы. По словам Максименко, по результатам проверки начальник колонии Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все материалы переданы в следственные органы.
Напомню, в этой колонии отбывала срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя одна из участниц Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 24 декабря 2018 | 21:03
да ты шта..... и пятилетки не прошло еще...
ku000ku 24 декабря 2018 | 21:07
jetsam: Пущай себе курицу засунут,фсинпплёнок табака...
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 24 декабря 2018 | 21:12
Напомню, в этой колонии отбывала срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя одна из участниц Pussy Riot Надежда Толоконникова...
Тюрьма не курорт для грязных нищих проституток, другое дело убийцы-миллионеры, типа М.Ходорковского или С.Цеповяза, эти и тюрьме будут жить как короли.
ku000ku 24 декабря 2018 | 21:15
pattrick1: ФСИН выявил использование рабского труда на ...галерах...
amarnsky 24 декабря 2018 | 21:16
pattrick1: Даже в тюрьме человек человеку волк... А казалось что это только на свободе такие нравы...
piter_ug 24 декабря 2018 | 21:17
//ФСИН выявила факт использования рабского труда...//
Это прежде всего указывает на отсутствие системы контроля в этой конторе.
А значит начальник колонии - самое нижнее звено злоупотреблений.
andy66 24 декабря 2018 | 21:19
РФ - рабовладельческое государство... и стало оно им еще в далеком 1918 году... а ЧК - организация для силового поддержания этого строя.
brandfa 24 декабря 2018 | 21:29
Уважаемые товарищи, текст написанный выше - пример самой настоящей глупости! И пожалуйста, не надо принимать подобные безосновательные, бездоказательные и безапелляционные выкаки всерьёз!
brandfa 24 декабря 2018 | 21:26
по результатам проверки начальник колонии Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей.
---
Отдайте их тем бабёнкам, и скажите, что могут делать всё что хотят и им ха это ничего не будет (я бы так сделал).
lager23 24 декабря 2018 | 21:34
Это государство перемалывает людей, природные ресурсы, оно как было бесчеловечно, так и осталось по природе своей, и нет в этом ничего удивительного, когда к власти пришли аморальные люди!