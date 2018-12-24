Красная площадь в Москве будет открыта для всех желающих с 31 декабря с утра до 2 января
Об этом ТАСС сообщил глава столичного департамента безопасности Владимир Черников. В обеспечении общественного порядка в Москве в период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января будет задействовано более 50 тыс. человек.
Комментарии2
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danko1 24 декабря 2018 | 20:40
А какое право трус кремлевский имеет Красную площадь закрывать?
Даже во время войны, наверное, не закрывали.
Только Путин ввел такой порядок, что он один распоряжается всем в России и Красной площадью в частности.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:44
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