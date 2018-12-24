В московском метро можно будет купить в качестве сувенира старые указатели, как световые, так и не световые
Как сообщили «Интерфаксу» в столичной подземке, стоимость световых конструкций составит от 6-ти тысяч до 10-ти тысяч рублей, несветовых – от полутора до 3,5 тысяч. Приобрести указатели можно будет с завтрашнего дня в сувенирном магазине на станции «Маяковская», в информцентре на станции «Тушинская», либо забронировать через официальный сайт московского метрополитена.
Комментарии1
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.