В московском метро можно будет купить в качестве сувенира старые указатели, как световые, так и не световые

Как сообщили «Интерфаксу» в столичной подземке, стоимость световых конструкций составит от 6-ти тысяч до 10-ти тысяч рублей, несветовых – от полутора до 3,5 тысяч. Приобрести указатели можно будет с завтрашнего дня в сувенирном магазине на станции «Маяковская», в информцентре на станции «Тушинская», либо забронировать через официальный сайт московского метрополитена.