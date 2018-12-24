Полиция Алтайского края проверяет информацию о дебоше, который устроил местный депутат

Как пишет издание «Новости горного Алтая», после корпоратива 22-го декабря зампред районного совета Юрий Корнеев из фракции КПРФ вернулся в кафе, потребовал еще спиртного, не заплатил за него и избил управляющую, певицу и 14-летнего подростка, который пытался за них заступиться.

Издание напоминает, что в 11-м году Корнеева лишали депутатских полномочий из-за судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций.