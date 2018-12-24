Полиция Алтайского края проверяет информацию о дебоше, который устроил местный депутат
Как пишет издание «Новости горного Алтая», после корпоратива 22-го декабря зампред районного совета Юрий Корнеев из фракции КПРФ вернулся в кафе, потребовал еще спиртного, не заплатил за него и избил управляющую, певицу и 14-летнего подростка, который пытался за них заступиться.
Издание напоминает, что в 11-м году Корнеева лишали депутатских полномочий из-за судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций.
Комментарии2
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:45
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sg115 24 декабря 2018 | 20:50
Надеюсь повторится история с кокохо-мамаем? Виновные должны быть строго наказаны!
Виновные в том, что потребовали у народного избранника каких то денег, помешали ему отдыхать в перерывах между бдениями за народ, то есть за них же самих, должны быть немедленно заключены под стражу, будь то хоть певица, хоть подросток..