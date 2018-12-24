Ступени главного военного храма в подмосковном парке «Патриот» будут отлиты из трофейной техники Вермахта
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «хотелось бы, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным». Ранее сообщалось, что высота храма составит 95 метров. Он будет рассчитан на 6 тысяч человек.
Комментарии14
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supostat 24 декабря 2018 | 20:40
Идиоты, скоро сто лет как война кончилась. Тупые бездари.
danko1 24 декабря 2018 | 20:43
supostat: Храм проворовавшихся "патриотов".
aladdinov 24 декабря 2018 | 20:46
Ступеньки из фашистских танков - это говно вопрос. Главное, чтобы бордюры и плитка были от Собянина, тогда скрепы не пошатнутся. Роисся, вперде!
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:46
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viktorova 24 декабря 2018 | 20:48
«хотелось бы, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным».
Надеюсь, в храме найдётся место для сортира...
philanthrop 24 декабря 2018 | 20:41
Язычество в чистом виде. Скоро сердца врагов начнут кушать.
parasuk_ 24 декабря 2018 | 20:41
Лучше сделайте их из мерседесов чиновников. Это будет символично :)
begly_ 24 декабря 2018 | 20:46
parasuk_:
А потом мерседесы будут отливать из колоколов.
begly_ 24 декабря 2018 | 20:43
А купола позолочены золотом, отлитым из коронок фрицев.
ihor_syvoryj 24 декабря 2018 | 20:44
"Трофейная" техника Вермахта - переплавленные в мартенах Рейха 25 тысяч советских танков, просранных в 1941 году"эффехтивным менежером" Кобой под руководством ВКП (б).
filosof64 24 декабря 2018 | 20:49
а приедут на мерсах и бмв? долбоящеры херовы……...
ivar1964 24 декабря 2018 | 20:51
А почему такой дешевый вариант? Было бы патриотично и высокодуховно отлить ступени их доспехов рыцарей и кнехтов, утонувших в Чудском озере. Или не хватит?
doomandgloom 24 декабря 2018 | 20:51
"Кубинку" раздербанят?
clandestino 24 декабря 2018 | 20:51
Военный храм это свежо. Теперь нужен чекистский храм.