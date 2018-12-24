В Петербурге судьям, прокурорам и сотрудникам СК предлагают предоставить право вне очереди зачислять детей в школы
Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение заксобрания депутаты от «Единой России». Они мотивируют необходимость этой меры тем, что деятельность работников этой сферы отличается высокой загруженностью, риском для жизни и повышенными психологическими нагрузками.
Комментарии6
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viktorova 24 декабря 2018 | 20:40
И на кладбище места для них и их семей вне очереди следует распределять.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 24 декабря 2018 | 20:50
В Петербурге судьям, прокурорам и сотрудникам СК предлагают предоставить право вне очереди зачислять детей в школы...
Это всё равно что сказать картавой этнической мафии, захватившей российское образование, - выньте из своего грязного кармана по 150 тысяч рублей (?), взятку за каждого ребёнка, и подарите их судьям, прокурорам и следователям СК, которые и без этого как сыр в масле катаются.
gvs 24 декабря 2018 | 20:42
"Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом. по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. "
(А.С.Пушкин) (с)
monik_7 24 декабря 2018 | 20:45
А почему вообще очередь на запись в школу? Это так надо?
clandestino 24 декабря 2018 | 20:45
Всё ближе право первой ночи
Кстати, перечисленные издержки их творчества бьют не по ним, а по тем, кто к ним попадает.