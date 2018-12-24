В правительстве РФ опровергли сообщения о планах заключения соглашения с OneWeb в обмен на предоставление ей частот
Как заявил министр связи Константин Носков, ни на уровне главы ведомства, ни вице-премьера, ни тем более председателя правительства эти вопросы не обсуждались.
Ранее со ссылкой на свои источники о подготовке соглашения сообщило агентство Reuters.
OneWeb занимается разработкой спутникового интернета с доступом во всем мире.
Комментарии1
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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