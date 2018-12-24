Автомобильные заторы в Москве достигли максимальных 10-ти баллов
Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Пробки. Движение затруднено практически на всех магистралях столицы.
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Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Пробки. Движение затруднено практически на всех магистралях столицы.
Комментарии5
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andreyoo 24 декабря 2018 | 20:11
Россияне на предпоследние рубли заправили авто и поехали покупать подарки на последние рубли.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 20:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
brandfa 24 декабря 2018 | 20:36
Портяночья логика: раз есть заторы значит ДТС-востребованный ресурс. Раз ДТС востребованный ресурс, значит нужно сделать его платным. Так поступают во всех буржуйских странах мира. Поставить КПП и начать продажу транспондеров - брать по 100 руб. за КМ в пределах бульварного кольца, по 80 между Бульварным и Садовым, по 50 р. в пределах ТТК, ну и по 30 р. во всех остальных районах Москвы. А на вырученные деньги можно накупить много "бобровых воротни …." классных штук для горожан (которые они так никогда и не увидят).
nichirin 24 декабря 2018 | 20:44
А что стало в Мск со снегоуборочной техникой?? В течение дня на МКАДе не было замечено ни одной единицы специальной уборочной техники. Ждут, когда снег растает?
polsan 24 декабря 2018 | 20:50
Автомобильного счастья в Москве не будет никогда.
Автомобильное счастье - это Лос-Анджелес. Там отдали 35 процентов территории под улицы и дороги и еще 32 процента под паркинги. А что в Москве 11 процентов. В Париже, Лондоне и Мюнхене на улично-дорожную сеть приходится 20–25 процентов территории.
Приспособленность города для автомобильных поездок можно оценить простым образом: сколько квадратных метров асфальта общего пользования приходится на одну машину. Берем одиннадцать процентов площади Москвы в старых границах и делим на четыре миллиона автомобилей — получится примерно 28 квадратных метров. В Лос-Анджелесе же 153 квадратных метра, в Париже — 140, в Лондоне — 98, в Мадриде — 96.
Так -что эту тему можно закрыть навсегда, чтобы там не обещали!