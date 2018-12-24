Предварительные слушания по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева назначены на 28 декабря
Как передает ТАСС, судебное заседание состоится в селе Завьялово. Соловьев обвиняется в получении взяток на сумму более 140 миллионов рублей при строительстве мостов через Каму и реку Буй.
Комментарии1
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