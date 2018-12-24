Начальник ИК-14 в Мордовии освобожден от должности из-за подтвердившегося невыносимого режима труда для заключенных
Об этом сообщил в эфире телеканала РБК замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в колонию была направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для внезапной проверки заявления бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда. Осужденных женщин заставляли работать по 18 часов в сутки, за любую оплошность отправляли в карцер
Комментарии5
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timbuktu 24 декабря 2018 | 20:11
пожурили и пообещали повышение по службе
polsan 24 декабря 2018 | 20:22
Надо было проверить ещё на кого они работали по столько часов в сутки! Если бы этому вертухаю ничего с этого не попадало, зачем бы ему это надо было вообще?!
Но это проверять вряд ли будут!
nns33 24 декабря 2018 | 20:25
Удивительно,что проверка показала то,о чём люди говорили. Обычно нарушений не находят. А садисты продолжают рулить и беспредельничать.
piterrr 24 декабря 2018 | 20:30
Прямо-таки "Побег из шоушенка"!..Только по-гэбистски - почему-то без уголовного преследования выродка!
begly_ 24 декабря 2018 | 20:41
Ну, теперь сидельцы заживут при новом руководстве... Чистые постели, горячий душ каждый день, смена белья ни между бараками, шашлык из баранины и красная икра на столах, как у Цапка..