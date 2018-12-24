На Сицилии активизировался вулкан Этна
Как сообщает агентство АНСА, в основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего в небо поднялся столб пепла. Выбросу предшествовала серия из 130-ти подземных толчков магнитудой не выше 4-х. из-за активности вулкана временно прекращал работу аэропорт города Катани. Сообщений о пострадавших не поступало.
Комментарии1
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tvitov66 24 декабря 2018 | 20:35
Захарова скажет что это не мы!