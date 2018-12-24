Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством
По его мнению, отношения двух стран стали восприниматься по-другому. Как передает РБК, выступая на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, Лукашенко отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии.
В последнее время Минск никак не может договориться с Москвой о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.
На завтра у Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным.
Комментарии40
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ura_123 24 декабря 2018 | 20:04
Братский народ? Один братский народ грабанули,отжав остров в чёрном море...
danko1 24 декабря 2018 | 20:07
ura_123: Какое чудовище захватило Россию, у которого в "братьях" самые отъявленные мерзавцы, а всех бывших друзей сделал врагами.
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:12
danko1:
СЛАВА УКРАИНЕ !
https://www.youtube.com/watch?v=tzWCGPxNHmo
pattrick1 24 декабря 2018 | 20:17
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством...
И разослал малявы во все мировые державы, мол, что раскороновал нас Александр Лукашенко и понизил в статусе до блатных?
vilingrad 24 декабря 2018 | 20:25
pattrick1: hohlomor_ce_garno: “
В столице Болгарии, Софии, активисты "украсили" новогоднюю елку, подаренную правительством Москвы, символическими корабликами с требованием освободить пленных украинских моряков.
Об этом сообщает "Укринформ".
Как отмечается, акция состоялась возле собора Святой Недели.
"Организаторами выступили болгарские граждане, которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии - храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", - рассказали в организации "Всемирное движение патриотов Украины".
Активисты приносили к елке желтые и синие кораблики. На многих из них были написаны имена пленных, вследствие российского акта агрессии против Украины в районе Керченского пролива, - украинских военных моряков.”
В общем , патрик, это назвается «репутация». Даже если б русскую елку воткнули в очко общественного сортира, нашлись бы возмущенные софийцы: чего расселась, место занимает. У тебя репутация городского дурачка(злобного, однако) на этом сайте- и даже если ты вдруг начнешь сеять разумное, доброе и вечное- никто не поверит, даже свои:)
perestarok 24 декабря 2018 | 20:29
vilingrad: "В столице Болгарии, Софии"
А Болгария - это филиал Турции? Так что с них взять!
vilingrad 24 декабря 2018 | 20:36
perestarok: Болгария - это филиал Турции?«
Вопросик от б. лектора общества «Знание». Там таких начетчиков было полно.Не стареют душой ветераны:)
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:45
vilingrad:
Болгария нищая страна, практически одна из самых нищих в Европе.
Хуже только на Украине, Молдавии, Албании,Румынии, Македонии и Боснии.
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:43
vilingrad:
В столице Болгарии, Софии, активисты "украсили" новогоднюю елку, подаренную правительством Москвы, символическими корабликами с требованием освободить пленных украинских моряков.
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Сами придумали, или американский старший брат подсказал?
vbgolub 24 декабря 2018 | 20:25
Путину для удовлетворения имперских амбиций позарез хочется подмять под себя Белорусь.
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:48
vbgolub:
У США имперских амбиций в десятки раз больше.
Почему США можно быть империей, а России стремиться стать империей и противостоять американской демократии, нельзя?
polikarpich 24 декабря 2018 | 20:35
pattrick1: А кого и до "бакланов". ;-)
testmeter 24 декабря 2018 | 20:45
tariel_03: А эти индюки на какой клич отзываются?
https://www.youtube.com/watch?v=ym4DqU9Xfkk
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:52
testmeter:
Эти индюки - либеральные провокаторы, проникшие на патриотический митинг, с целью дискредитации все более укрепляющегося путинского режима.
costs 24 декабря 2018 | 20:16
danko1: значит скоро Вова покажет батьке "папу"
danko1 24 декабря 2018 | 20:27
costs: Лукашенко сразу после захвата Крыма, который он не признал, сказал, что если вежливые люди появятся в Беларуси, то он отдаст приказ сразу стрелять на поражение.
polikarpich 24 декабря 2018 | 20:45
danko1: И правильно делает. Что-что, а "батьку" даже и зауважать можно, как бы там ни было.
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:14
ura_123:
То есть ты русский православный славянин, не считаешь украинцев православных славян братьями?
ura_123 24 декабря 2018 | 20:20
tariel_03: Одно маленькое НО,дорогой ты наш чучмек,я атеист)))
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:27
ura_123:
То есть ты, моего соплеменника Михэила Саакашвили считаешь чучмеком?
Хорошо, расист и нацист, переиначим вопрос
Ты русский безбожник - славянин, считаешь православных славян украинцев братским народом?
opiatnovyi63 24 декабря 2018 | 20:06
Зря Батька дразнит нашего из подворотни!Наш может провести референдум и объявить Белоруссию одним из регионов империи!
uhovostro 24 декабря 2018 | 20:11
opiatnovyi63: /Наш может провести референдум/
Да ему теперь и референдума не надо! Объявятся под юоком у Бацьки "доведённые до отчаяния местные шахтёры и трактористы" с танками, БТР-ми и ПЗРК, купленными в местном военторге, и ку-ку, Гриня, прощай независимость...
testmeter 24 декабря 2018 | 20:15
opiatnovyi63: Скорее, там появится некая БНР. В Беларуси нет моря (хоть и есть белорусские креветки). И бульбу Путин тоже вряд-ли очень любит. А вот в случае чего сделать там гнойник, такой как Приднестровье, Абхазия, Осетия, ЛыДыНыРа - это всегда пожалуйста. Может и казаться, что Лука - не друг никакой и не партнер даже, а очень даже жидошушкевичец
kavibus 24 декабря 2018 | 20:49
opiatnovyi63: сколько можно параллелить Беларусь и Крым?! Ну ведь совершенно противоположные ситуации! По настроениям, национальному составу и пр. и пр. Поэтому не будет (даже при всем желании чекиста) в Беларуси никакого "референдума", да и про все это "вхождение" уже можно забыть и всерьез не обсуждать.
kreamssdick 24 декабря 2018 | 20:12
До Грыгорыча доходит как до жирафа
gvs 24 декабря 2018 | 20:12
Отныне Россия - не братское государство, а МАТЕРНОЕ ))))
hihi2raza 24 декабря 2018 | 20:13
Какой братский народ? Россия мерзкая и злобная страна. 86% населения тупые и злобные упыри. Белорусы держитесь подальше от таких "братьев"
hohlomor_ce_garno 24 декабря 2018 | 20:14
А я давно говорил что Россияне будут братьями до тех пор пока денег дают ! ИДИТЕ ВЫ ВСЕ НАХЕР ," БРАТЬЯ НИЩЕБРОДЫ " !Вы же все так хотели независимости ,теперь жрите не обляпайтесь ! ))))
polikarpich 24 декабря 2018 | 20:21
hohlomor_ce_garno: А у тебя что, денег до хрена и больше, что ли? Откуда?
mikr 24 декабря 2018 | 20:25
Лукашенко не выражает мнение белорусского народа, поскольку уже много лет по сути является самозванцем. А Беларусь рано или поздно неизбежно объединится с Россией в единое государство вне зависимости от мнения ее нынешнего руководства. Это диктуется объективной необходимостью, обусловленной фактическим единством этих двух народов, экономическими связями, общей культурой и необходимостью защищаться от общего врага.
matsuvi 24 декабря 2018 | 20:25
Лукашенко: Деньги давай, а то братом не буду называть.
chimp2013 24 декабря 2018 | 20:26
Пора показать батьке его место.....
captaingeorge 24 декабря 2018 | 20:30
Они так долго и хорошо друг друга знают и ненавидят, что и говорить-то уже не о чем... А братская любовь - вещь весьма коварная. Был у нас ещё один брат, да мы воспользовавшись его недомоганием, оттяпали у него по-братски часть территории и строим обиженную мину за обрыв родственных связей. С Белорусью будет что-нибудь похожее, только вот лидер там существенно выше ростом и хитрее, оттого и скрытая ненависть...
neyexo 24 декабря 2018 | 20:36
Полячка одна говорила, как хорошо, что россияне перестали нас считать славянами
tariel_03 24 декабря 2018 | 20:41
neyexo:
Поляки уже сами себя перестали считать славянами. Сегодня они под англосаксами ходят, англосаксы скоро их назначат смотрящими в Европе.
testmeter 24 декабря 2018 | 20:49
neyexo: А россиян кто-то славянами считает? Их даже русскими назвать можно с очень большим трудом. Глаза узкие - значит русские?
Россия - это не Русь никакая вовсе
kitaiss 24 декабря 2018 | 20:45
беги, шурик, беги!
alextheterrible 24 декабря 2018 | 20:47
Еще одного брата потеряли. Кажется, теперь мы круглые сироты.
clandestino 24 декабря 2018 | 20:48
Кажется, он что-то подозревает...
wattman 24 декабря 2018 | 20:51
Какое ещё на фиг "братское государство"?!
Пусть зовут просто: "Кормилица, ты наша, единственная и незаменимая! Где ещё в мире есть такая дурёшенька?..."