Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством...

По его мнению, отношения двух стран стали восприниматься по-другому. Как передает РБК, выступая на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, Лукашенко отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии.

В последнее время Минск никак не может договориться с Москвой о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.

На завтра у Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным.