Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему единственной проблемой для экономики США
ФСР (аналог российского ЦБ) на прошлой неделе в четвертый раз за год повысил базовую процентную ставку. У себя в Твиттере президент США пишет: «они не чувствуют рынок. Не понимают необходимости торговых войн и сильного доллара».
Комментарии3
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imellendorf 24 декабря 2018 | 19:48
Хех. Известный репертуар - все п.дорасы, один я д Артаньян )
art_ 24 декабря 2018 | 19:50
ну, конечно, торговая война - это именно то, что нужно бизнесу, который стал не американским, а глобальным. трампа он сильно отблагодарит за такое на следующих выборах...
sg115 24 декабря 2018 | 20:23
Трампушка развалит таки америку. Правда Кенеди, начавшему борьбу с ФРС, самому развалили бошку. Тут деликатно надо работать, а не саблей махать.