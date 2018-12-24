Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов не заключал сделку со следствием
С опровержением выступила пресс-служба московского главка МВД. Федотов обвиняется в мошенничестве на 730 миллионов рублей. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест бывшего чиновника.
Комментарии2
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vova6_let 24 декабря 2018 | 20:01
730 млн р он просто украл, покупал на авторские отчисления яхты, самолеты, квартиры, вместо помощи артистам: Г.Вицин и др. умерли без нее.
old44 24 декабря 2018 | 20:11
мигалкин напрягся