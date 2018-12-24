Власти Тамбовской области после массовых митингов местных жителей пообещали закрыть мусорный полигон «Бастион»

Как заявил первый вице-губернатор Олег Иванов, с 1-го января захоронение отходов на полигоне будет прекращено. Сама свалка будет рекультивирована.

Накануне на митинг жителей поселка Дмитриевка против полигона вышли более 3-х тысяч человек. Сегодня вице-губернатор встречался с активистами.