Власти Тамбовской области после массовых митингов местных жителей пообещали закрыть мусорный полигон «Бастион»
Как заявил первый вице-губернатор Олег Иванов, с 1-го января захоронение отходов на полигоне будет прекращено. Сама свалка будет рекультивирована.
Накануне на митинг жителей поселка Дмитриевка против полигона вышли более 3-х тысяч человек. Сегодня вице-губернатор встречался с активистами.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pyco__mypucmo 24 декабря 2018 | 19:37
А скрепа русская, блин, всё тощает. Уже 52. Мордору исдох подкрадывается.
captaingeorge 24 декабря 2018 | 19:50
Креативные золотари пошли! Мусорный полигон "Бастион"! От кого они там защищаются?
sasass 24 декабря 2018 | 20:07
На Тамбовщине дух свободы еще дает о себе знать - Тухачевский не все сумел вытравить газом...