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19:34, 24 декабря 2018

Власти Тамбовской области после массовых митингов местных жителей пообещали закрыть мусорный полигон «Бастион»

Как заявил первый вице-губернатор Олег Иванов, с 1-го января захоронение отходов на полигоне будет прекращено. Сама свалка будет рекультивирована.
Накануне на митинг жителей поселка Дмитриевка против полигона вышли более 3-х тысяч человек. Сегодня вице-губернатор встречался с активистами.

Комментарии

3

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pyco__mypucmo 24 декабря 2018 | 19:37

А скрепа русская, блин, всё тощает. Уже 52. Мордору исдох подкрадывается.

captaingeorge 24 декабря 2018 | 19:50

Креативные золотари пошли! Мусорный полигон "Бастион"! От кого они там защищаются?

sasass 24 декабря 2018 | 20:07

На Тамбовщине дух свободы еще дает о себе знать - Тухачевский не все сумел вытравить газом...

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