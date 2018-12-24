Прокуратура запросила 3 года лишения свободы для жителя Петербурга, подшутившего нетолерантными картинками над другом
В опубликованных Владимиром Рязанцевым картинках прокуратура нашла признаки побуждения к насильственным действиям против социальной группы «антифашисты». После публикации картинок друзья поссорились, затем помирились, но дело все-таки дошло до суда.
Комментарии18
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captainobvious 24 декабря 2018 | 19:38
прокуратура нашла признаки побуждения к насильственным действиям против социальной группы «антифашисты»
эта группа других действий в отношении себя и не завлуживает
ura_123 24 декабря 2018 | 19:44
captainobvious: Судя по твоему комментарию,ты приверженец фашистской идеологии?
pattrick1 24 декабря 2018 | 19:47
Прокуратура нашла признаки побуждения к насильственным действиям против социальной группы «антифашисты»...
Современные антифашисты, по крайней мере в России, хуже итальянских фашистов, а московские носатые либералы - страшнее немецких национал-социалистов.
polikarpich 24 декабря 2018 | 19:51
pattrick1: Что ж ты такой пужливый, а? Ты их видел, этих немецких национал-социалистов в натуре, чтобы судить?
Ты и "носатых либералов" в глаза не видел, целыми днями тут за компом потеешь, носу не высовываешь.
polsan 24 декабря 2018 | 20:30
pattrick1: polikarpich: эти путрики = гнилая тлолчатина, за свои 11-80 могут себе позволить только нюхать зады своих друзей по цеху, где они свои люмпенские гроши зарабатывают!
kreamssdick 24 декабря 2018 | 19:57
pattrick1: напугали тебя, бедного?
waytothesun 24 декабря 2018 | 20:24
pattrick1: поздняк метаться, ваш товарищ и сослуживец ура _123 выдал всю контору))
polikarpich 24 декабря 2018 | 19:48
ura_123: Он дурак. И приверженец его, который лайкнул - тоже.
polikarpich 24 декабря 2018 | 19:45
captainobvious: Ты понял, чо написал-то, болезный? И что за это заслуживаешь? :-)
И подобная мерзопакость тут продвигает свои идеи! Хотя какие там идеи, просто бред сумасшедшего.
parasuk_ 24 декабря 2018 | 20:15
captainobvious: да ладно, шафки смешные. Правда сейчас встречаются редко, потому что среди них много геев и наркоманов, поэтому они не размножаются и болеют спидом. А самые шустрые подались в навальнята :)
polikarpich 24 декабря 2018 | 20:28
parasuk_: А ты, сталбыть, не "анти"? Фашистов любишь?
Смешные вы, "патрики" и "парасюки", право слово! То в каждом столбе "фошистоф" усматриваете, то, оказывается, уже и не "против", а даже вовсе "за". :-)
parasuk_ 24 декабря 2018 | 20:34
polikarpich: у шавок и навальнят бинарная логика. В их понимании можно быть либо геем, либо гомофобом. Вот вы из каких будете? :)
polikarpich 24 декабря 2018 | 20:40
parasuk_: Я из толерантных. Они мне попросту "до лампочки". И именно поэтому у меня нет в каждом комменте обязательно чего-нибудь на эту тему. Как вот у вашенских.
У вас же как - идёт обсуждение политических вопросов или социальных, но вы под это дело обязательно педерастию упомянете. Не понимая даже, что именно в тоталитарных режимах всякие извращения цветут и пахнут. Там для них самая благодатная почва.
poluputing 24 декабря 2018 | 20:23
captainobvious: parasuk_: следующий шаг, посадить кого-нибудь за возбуждение ненависти к вашей социальной группе - неонацисты
parasuk_ 24 декабря 2018 | 20:38
poluputing: не, 282 статью не зря называют русской статьей. Жидовствующие либероиды садятся за кражи, хулиганство или педофилию, как корельский мемориалец.
polikarpich 24 декабря 2018 | 20:42
parasuk_: То бишь, по беспределу? Лишь бы закатать?
ura_123 24 декабря 2018 | 19:41
Социальная группа антифашисты! ))))
Хотя уже по моему было нечто похожее,социальная группа чиновники...
arzim 24 декабря 2018 | 20:22
ura_123: Рамзан Ахматович тоже шутил с социальной группой "оппозиционеры" в прицеле, и ничего. Уж и пошутить нельзя!