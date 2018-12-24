Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении призвал граждан к спорам и дискуссиям...

Поскольку именно на этом основана настоящая демократия. 24 декабря – самый важный день католическо-протестантского Рождества в Германии. С 12 часов по всей стране идут церковные службы, вечером семьи собираются на торжественный ужин. Президент ФРГ традиционно обращается к гражданам страны с праздничной речью, которая публикуется заранее.

Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей Германии защищать демократию с помощью дискуссионной культуры. «Говорите с людьми, которые не придерживаются вашей точки зрения!», — обращается к немцам президент ФРГ, подчеркивая, что демократия в Германии сильна и построена на том, что никто не боится высказывать свое мнение и отстаивать свои интересы. Однако она «подвергает людей постоянной опасности, что кто-то другой может оказаться правым». Находить компромисс – это не признак слабости, способность к компромиссу – это сила демократии, отмечает Штайнмайер.

Президент ФРГ подчеркнул, что необходимо выносить различия и не замыкаться лишь в своем собственном мирке. «Мы должны учиться спорить без пены у рта», — отметил Штайнмайер. «Тот, кто спорит, может снова скреститься друг с другом. Мы знаем это из рождественского опыта с нашими семьями. Однако тот, кто совсем не разговаривает и не прислушивается к другому, не приближается ни на йоту к решению проблем. Безмолвие – это стагнация», — заявил президент ФРГ накануне Рождества.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил также, что все люди в Германии – ее полноправные ее жители, независимо от происхождения, цвета кожи, жизненных воззрений или любимой футбольной команды. Имея в виду популистские течения и политиков в Германии и других странах, Штайнмайер заявил, что «больше, чем шум некоторых, его беспокоит молчание многих».