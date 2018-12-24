Дмитрий Песков назвал клеветой заявления журналистов из Ленобласти о проблемах с газификацией в регионе

По словам пресс-секретаря Путина, «Газпром» со своими обязанностями полностью справляется, а все обвинения – беспочвенны. Журналисты же продолжают настаивать на обратном. Вопрос о газификации в Ленинградской области вызвал бурную реакцию официальной власти и журналистов федеральных телеканалов. Так, в программе «Москва, Кремль, Путин» на канале «Россия-1» ведущий Владимир Соловьев в беседе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым пришли к выводу, что все обвинения корреспондентов издания 47news – это не более чем клевета и непрофессионализм.

Журналисты, в свою очередь, продолжают настаивать – «Газпром» не справляется со своими обязанностями, из-за чего страдают десятки тысяч человек. Речь идет, в частности, о ситуации в Приозерске, где не менее пятидесяти тысяч граждан ждут газификации вот уже почти десять лет. При этом монополист регулярно сдвигает сроки подключения, мотивируя свои решения нецелесообразностью, сказал «Эху Москвы» автор публикации на 47news о проблемах в регионе Виктор Смирнов.

Также областные журналисты напоминают, что еще четыре года назад в регионе должен был быть построен газопровод до Приозерска стоимостью почти два миллиарда рублей. Однако из 125 километров труб проложили только около 40, хотя по документам объект полностью готов. В пресс-службе «Газпрома», отмечает 47news, не отрицают, что компания приняла работы почти на 2 миллиарда рублей по прокладке газопровода до Приозерска. В тоже время монополист подчеркивает, что объект не заработал из-за изменения схемы газификации и работ по повышению надежности.