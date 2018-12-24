Начальник мордовской колонии, в которой отбывала наказание участница группы Pussy Riot, уволен с должности
В исправительном учреждении обнаружили использование рабского труда. Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку из-за обращения одной из заключенных мордовской колонии №14. Она утверждает, что осужденных заставляют работать до часу ночи, обшивать начальников и их детей, навязывают сторонние заказы, творится беззаконие и используется рабский труд. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
Было решено организовать внезапную проверку. Однако после того, как представители ведомства зашли в колонию, им оказали сопротивление. Видеоархив стал уничтожаться прямо на глазах, в дежурной части и в центральном управлении стирались все файлы. Инспекция из Москвы смогла снять видеорегистраторы с людей, находившихся на постах. Данные, запечатленные на них, подтвердили все о чем говорилось в жалобе. Начальник колонии был уволен. ФСИН намерена добиваться наказания всех причастных к тому, что происходило в колонии. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая ранее отбывала наказание в мордовской колонии, рассказывала о рабском труде, однако тогда ФСИН никаких действий не предпринимала.
Комментарии4
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rifles 24 декабря 2018 | 19:08
Рабы на свободе-рабы и на зоне.
pattrick1 24 декабря 2018 | 19:12
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая ранее отбывала наказание в мордовской колонии, рассказывала о рабском труде, однако тогда ФСИН никаких действий не предпринимала...
Это наверное потому, что Надя Толоконникова грязная вонючая лахудра, которая стояла раком в Зоологическом музее, на 9-м месяце беременности.
begly_ 24 декабря 2018 | 19:13
Воры и заключенные заплакали., на всякий случай. Не знают каким будет следующий.
vadimp 24 декабря 2018 | 19:16
Дык ежели суды приговаривают к принудительным работам (фактически рабству), чем фсин хуже?