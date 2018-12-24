Начальник мордовской колонии, в которой отбывала наказание участница группы Pussy Riot, уволен с должности

В исправительном учреждении обнаружили использование рабского труда. Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку из-за обращения одной из заключенных мордовской колонии №14. Она утверждает, что осужденных заставляют работать до часу ночи, обшивать начальников и их детей, навязывают сторонние заказы, творится беззаконие и используется рабский труд. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Было решено организовать внезапную проверку. Однако после того, как представители ведомства зашли в колонию, им оказали сопротивление. Видеоархив стал уничтожаться прямо на глазах, в дежурной части и в центральном управлении стирались все файлы. Инспекция из Москвы смогла снять видеорегистраторы с людей, находившихся на постах. Данные, запечатленные на них, подтвердили все о чем говорилось в жалобе. Начальник колонии был уволен. ФСИН намерена добиваться наказания всех причастных к тому, что происходило в колонии. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая ранее отбывала наказание в мордовской колонии, рассказывала о рабском труде, однако тогда ФСИН никаких действий не предпринимала.