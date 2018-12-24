Из-за аварии «Союза» на МКС проведут крупнейшую утилизацию мусора

Это будет самый тяжелый груз, выброшенный со станции в космос. Операция планируется на февраль. Канадский манипулятор возьмет платформу весом 2,5 тонны со старыми аккумуляторными батареями, перенесет ее ниже станции и отправит в свободный полет. Об этом сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли. По его словам, до сих пор, самое тяжелое, что выбрасывали с МКС, был бак с аммиаком массой 640 килограммов. Его в июле 2007 года оттолкнул от манипулятора американский астронавт Клейтон Андерсон. Собеседник агентства подчеркнул, что платформу решено выкинуть не от хорошей жизни. Новые аккумуляторы доставили на станцию в сентябре. Работы по их замене планировались на октябрь, но из-за неудачи при запуске «Союза» они были отложены. А грузовик, который должен был увезти старые батареи, уже улетел. Источник заверил, что экологических аспектов у предстоящей операции нет: мусор сгорит в плотных слоях атмосферы, загрязнения не возникнет.

Тем временем, как сообщил сегодня на пресс-конференции официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, следователи приступили к изучению материалов по делу о дыре в «Союзе». Пробы 20 декабря доставили на Землю. Вернувшийся с орбиты Сергей Прокопьев сказал, что отверстие было просверлено изнутри. Когда — должны ответить следственные органы. По словам космонавта, его пока не опрашивали. А вот с возвратившимся ранее Олегом Артемьевым следователи уже побеседовали. Он это сам подтвердил, пошутив про «пытки». Артемьев и Прокофьев находились на Международной космической станции в августе, когда там была зафиксирована утечка воздуха. Они обнаружили, что он уходит через отверстие в борту пристыкованного к МКС «Союза». Сам бытовой отсек с дырой сгорел в плотных слоях атмосферы при возвращении на Землю.