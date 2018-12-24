Глава ГИБДД предложил увеличить штрафы за превышение скорости

Поправки будут готовы к весне следующего года. Глава ГИБДД Михаил Черников назвал штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час «минимизированным». Он напомнил, что речь идет о сумме в 500 рублей, которая к тому же снижается вдвое в случае быстрой оплаты. В эфире радиостанции «Милицейская волна» Черников также отметил, что это одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которое часто влечет серьезные последствия. По словам начальника ГИБДД, инспекция подготовит предложения по увеличению штрафов за превышение скорости к 1 марта следующего года. При этом Черников пообещал учесть мнение водителей – для этого будут проводиться соцопросы на разных площадках.

Как ожидается, правила будут ужесточены и в другом аспекте – ранее сообщалось, что за превышение скорости в пределах 10-20 километров в час также начнут штрафовать. Соответствующие поправки должны до 1 марта представить МВД и Минтранс.

Между тем, сегодня стало известно, что Росстандарт перенес срок вступления в силу ГОСТа, вводящего новые автомобильные и мотоциклетные номера. Как пишет «КоммерсантЪ», документ начнет действовать с 4 августа, а не с 1 января, как предполагалось ранее. Ранее ГИБДД попросила перенести сроки из-за сложностей госзакупок.

Среди прочего новый ГОСТ вводит более компактные номера для мотоциклов. Кроме того, новый вид задних номеров будет действовать для праворульных японских, а также американских и некоторых советских автомобилей.