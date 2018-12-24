Новым главой Росстата назначен экс-глава одного из департаментов Минэкономразвития Павел Малков

Александр Суринов освобожден от должности «по собственному желанию». Одним распоряжением премьера Дмитрия Медведева Александр Суринов был смещен с должности, другим – на его место назначен Павел Малков. Бывший глава покинул кресло по собственной просьбе – об этом говорится в самом документе. Он руководил ведомством с 2009 года.

38-летний Малков до сегодняшнего дня возглавлял департамент госуправления Минэкономразвития. До 2012-го чиновник работал в правительстве Саратовской области. На новом месте он пообещал модернизировать систему статистики и упростить отчетность, а также готовиться к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

Федеральная служба государственной статистики была переведена из ведения Правительства под крыло Минэкономразвития в прошлом году. Эту меру власти объясняли совершенствованием госуправления и повышением эффективности системы госстатистики. Росстат уже находился в ведении министерства с 2004 по 2012 годы, однако затем на некоторое время оказывался в прямом подчинении кабмина. О новом месте работы бывшего главы Росстата пока не сообщалось.