Строительство Керченского моста и повышение пенсионного возраста – главные события года
Это выяснилось в результате опроса «Левада-центра», — рассказала социолог Карина Пипия. По словам Пипии, в списке также присутствуют события на Украине, несмотря на общее снижение интереса к соседней стране.
Комментарии1
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mardxvar 24 декабря 2018 | 18:45
Ну, слава тебе, Господи, разобралися верноподданныя, куды их пенсионные Отец Родной пристроил. Ведь уж было распереживались, а тут, вона, чо - Керченский мост для них построен. Вот уж таперича заживут аки в крымских... да че там - аки в райских кущах, от Медвежьегорска с Апатитами до Уссурийска с Биробиджаном!