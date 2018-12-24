РЖД решила переименовать две станции Павелецкого направления
Платформы ЗИЛ и «Варшавская» будут называться соответственно «Тульская» и «Верхние котлы». Это сделано, как сообщается, для удобства пассажиров, так как рядом расположены одноименные станции метро и МЦК.
Комментарии7
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gvs 24 декабря 2018 | 18:41
Лучше было бы назвать "Невидимые котлы" - в честь часов Гундяева ))))
lion64__4 24 декабря 2018 | 18:47
От завода им.Лихачёва ничего не осталось, не нужен оказался. Куда важнее для власти "элитные жилые комплексы", что построили на его месте.
captainobvious 24 декабря 2018 | 18:59
вообще-то на МЦК как раз есть платформа ЗИЛ, а вот Тульской что-то не припомню
a_111111 24 декабря 2018 | 19:13
captainobvious: платформа зил находится у метро Тульская, а не там где был ЗИЛ
sim 24 декабря 2018 | 19:00
И полякам шпильку вставили. Назвали бы уж лучше "Станция имени Ивана Сусанина"
a_111111 24 декабря 2018 | 19:11
Рядом со станцией МЦК Верхние котлы строится новая станция жд. Варшавская совсем в другом месте. Не так далеко Нтжние Котлы. Что за гастробайтер писал заметку.
a_111111 24 декабря 2018 | 19:17
a_111111: ну точнее станции Варшавская нет!