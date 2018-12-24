Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву
Так считает министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, нынешние показатели предстоит сохранить до 25-го года. По мнению главы Минобороны, армия, которая воюет за деньги «это не совсем правильно. Должна быть в армии и душа, и чувство гордости за свою страну».
Комментарии12
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michael_zagorsk 24 декабря 2018 | 18:41
Отлично, Хотелось бы услышать, дедовщину изжили, потери незнамо где рассекретили.
victor_xy 24 декабря 2018 | 18:54
Да что толку от этого "оптимального уровня"? - спалил бы Пу в реале в ничто (вон в кино же показывал!) это гнездо дьявола пендосстан ...и после этого этот "оптимальный уровень" и нахрен не был бы нужен - счастье и вечный мир были бы кругом, да...
ac_dc 24 декабря 2018 | 18:59
victor_xy:
Хорош прикалываться
monik_7 24 декабря 2018 | 18:42
Душе и гордости очень бы спосособствовала приличная зарплата
taglit 24 декабря 2018 | 18:58
monik_7: т.е. денег нет, - а вы деритесь?
это плагиат, Шойгу!
seryj_wolk 24 декабря 2018 | 19:05
taglit: Душу и чувство гордости за страну ее пушечное мясо должно принести бесплатно, пока путинская шобла в быстром темпе наполняет карманы.
belovnikita 24 декабря 2018 | 18:45
какая чушь :-) душа, гордость на рашской армии :-D
Скорее в аду можно найти святого, чем перечисленное на рашской "армии"
emoss 24 декабря 2018 | 18:46
Короче говоря, признался, что денег на профессиональную армию уже тоже нет.
nitsahon 24 декабря 2018 | 18:50
в общем мыслит фельдмаршал шойгу еще старосоветскими категориями(относительной армии)...
и - кстати - не совсем четко старик выразился:достигли максимальной(или минимальной) численности армии(с точки зрения оптимальности)?!
ugiazov 24 декабря 2018 | 18:52
А у самого главы минобороны душа и чувство гордости за какую сумму согласны так вот "воевать"?
hangman19 24 декабря 2018 | 19:13
Да, рабский труд это скрепненько.
asyrj 24 декабря 2018 | 19:14
Вооруженные силы и их жены.
И душа и чувсвсвства -
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