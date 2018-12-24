Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву

Так считает министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, нынешние показатели предстоит сохранить до 25-го года. По мнению главы Минобороны, армия, которая воюет за деньги «это не совсем правильно. Должна быть в армии и душа, и чувство гордости за свою страну».