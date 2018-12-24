Генпрокуратура поручила региональным прокурорам перепроверить сообщения о пытках в российских колониях

Как сообщает Znak.com, особое внимание будет уделено регионам, перечисленных журналисткой издания Анастасией Мельниковой в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Тогда речь шла о Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской и Ярославской областях, а также учреждениях Хакасии и Забайкалья.