Генпрокуратура поручила региональным прокурорам перепроверить сообщения о пытках в российских колониях
Как сообщает Znak.com, особое внимание будет уделено регионам, перечисленных журналисткой издания Анастасией Мельниковой в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Тогда речь шла о Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской и Ярославской областях, а также учреждениях Хакасии и Забайкалья.
Комментарии5
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prostovanya 24 декабря 2018 | 18:44
Перепроверить... Только так перепроверить... Ну... Чтобы это... Ну понятно.
galina_683 24 декабря 2018 | 19:05
prostovanya:
и видеозаписи тоже перепроверить. Может, этот фейк снимали на той же студии, где и астронавтов на Луне...)
ugiazov 24 декабря 2018 | 18:55
Перепроверку перепоручить начальникам колоний.
sim 24 декабря 2018 | 18:58
Проверяй - не проверяй. Там система не реформируема в принципе. Только роспуск и полная смена кадров, с новой концепцией и законами.
Но нынешней власти это не по силам.
begly_ 24 декабря 2018 | 19:00
Сообщения пущщай проверяют. Лишь бы в колонии нос ни совали. Не разрушали порядок, установленный ворами и администрацией.