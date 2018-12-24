В Петербурге внесли законопроект, позволяющий судьям, прокурорам и следователям вне очереди зачислять детей в школы
Это делается ради равноправия по отношению к работникам этих ведомств, — сказал «Эху Москвы» один из авторов законопроекта депутат Александр Тетердинко. В Смольном говорят, что в будущем году в Санкт-Петербурге за парты сядут около 60 тысяч первоклассников.
Комментарии1
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ugiazov 24 декабря 2018 | 19:07
Чтобы права деток были как у родителей.