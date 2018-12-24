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18:30, 24 декабря 2018

Вдова погибшего посла РФ в Турции просит проверить СМИ, написавшие о поездке детей чиновников в Турцию

Марина Карлова утверждает, что благотворительный фонд имени ее мужа не оплачивал поездку детей. Все расходы взяла на себя турецкая сторона. Публикацию на сайте «Клинцы.инфо» Карлова назвала чудовищной ложью. Чиновники администрации, чьи дети были отправлены в поездку, утверждают, что это был не отдых, а общественно-политическое мероприятие. В ситуации разбирается областное руководство.

Комментарии

25

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alger 24 декабря 2018 | 18:38

коран учили?

consultant13 24 декабря 2018 | 18:41

alger: В общем это схъватка единороссов между собой.
Мэр захапал весь бюджет города себе и ни с кем не делится.

А бывшему обидно. Ну вот и выплыла эта история.

vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:38


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sapiens17 24 декабря 2018 | 18:41

"... благотворительный фонд имени ее мужа..."

Вот из-за таких "манёвров" нет никакого желания делать взносы и пожертвования в другие благотворительный фонды на помощь пострадавшим или нуждающимся.
Чью репутацию пытаются сохранить?

mardxvar 24 декабря 2018 | 19:05

sapiens17: все бы чинно благородно и вывернулось бы, да вот позабыла "безутешная вдова" согласовать свой художественный свист согласовать с "главными действующими лицами "пьесы" - мэром Клинцов Шкуратовым и и евоной замшей Лубской, которые "с первой ноты" отстаивают свое хозяйское право облагодетельствовать своих шестерок за счет средств благотворительного фонда для тяжело больных детей. Обсдалась вдовица, густо обсдалась.

pavel_svr 24 декабря 2018 | 19:10

sapiens17:
// Чью репутацию пытаются сохранить? //
Первый раз слышу, чтоб враньём сохраняли чью-то репутацию!?
Враньем хотели чью-то репутацию подорвать.

mr_samgin 24 декабря 2018 | 18:41

А был ли мальчик?

frauava17 24 декабря 2018 | 18:43

Вдова прекрасна. ((

vis_a_vis 24 декабря 2018 | 18:57

\\ Марина Карлова утверждает, что благотворительный фонд имени ее мужа не оплачивал поездку детей. //

Я не я, и лошадь не моя.

tanyaya 24 декабря 2018 | 18:43

А чо так вдруг такой отъезд на 180 градусов? Намедни то, противоположное говорила вдова.
И почему в политическое мероприятие были завлечены дети?
Нет ли тут повода возбудить уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в политику и использование их?
Столько вопросов в безутешной вдове.

morganafata 24 декабря 2018 | 19:00

tanyaya: И был ли этот фонд зарегистрирован как иностранный агент, не была ли это скрытая взятка чиновникам под прикрытием фонда от иностранцев.

tanyaya 24 декабря 2018 | 19:09

morganafata: В свете новых данных, озвученных скорбящей безутешной вдовой , этот фонд безусловно попадает под определение российского закона как "иностранный агент" и должен быть зарегистрирован в этом статусе.
Ну а продажу Родины иностранцам, там всем участникам этого фонда по нынешнему закону корячится дело о госизмене или что-то даже похуже.
В общем, алчная безутешная вдова допрыгалась таки.

idaforever 24 декабря 2018 | 18:43

да как не поверни - благотворительный фонд для детей миллионеров???
это ж надо так ссучиться

tanyaya 24 декабря 2018 | 18:50

idaforever: Да там, походу все стригут бабки со смерти Карлова: и чиновники, и безутешная вдова. Но безутешная вдова в этом случае прямо подмётки рвёт в стремлении нажиться на покойном муже. Аж из штанов вылетает на ходу.

alextheterrible 24 декабря 2018 | 18:49

Завтра она скажет, что фонд был вообще ни при чем и в этом мероприятии не участвовал. Приглашенные ездили за счет турков, которые из любви к России пригласили, все организовали, все оплатили.

consultant13 24 декабря 2018 | 19:10

alextheterrible: Не завтра, а сегодня, именно так она уже и говорит.
Вся эта собачья свара единороссов у же вызывает отвращение.
------
Справка:

22 декабря в субботу депутат Брянской областно Думы В. Беляй (фактический хозяин города Клинцы) и О. Шкуратов глава города Клинцы в кафе «Бисквит» договорились с ранее судимым за экономические преступления экс-мэром г. Клинцы Евтеевым (приближённый к Марине Карловой, я их лично знакомил) о том, чтобы фонд поддержал клинцовских чиновников.

В воскресенье 23 декабря Марина Карлова выступила в защиту клинцовских чиновников.

Клинцовские олигархи планируют выгодные инвестиции личных средств в строительство недвижимости на берегу моря в турецком Демре.
Шик Владимир, главный редактор «Клинцы.Инфо»
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Марина Карлова. В интервью «Брянским новостям» она сообщила, что выехала в Клинцы, чтобы дать пресс-конференцию: «Дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. О больных детях речи вообще не шло. Мы не могли подвергать их риску в тяжелой дороге. У фонда есть медицинские проекты, в том числе и для Клинцов, мы оплатили новогодние подарки для брянских детей-инвалидов и ребят из малоимущих семей. А сейчас все поставили с ног на голову».

В интервью ТАСС она рассказала, что поездка оплачивалась не фондом, а турецкой стороной. Марина Карлова недовольна тем, как была представлена информация журналистами сайта Клинцы.Инфо.

hangman19 24 декабря 2018 | 18:53

Деньги турецкие, а почему фон не ин. агент тогда?

tanyaya 24 декабря 2018 | 18:57

hangman19: А кстати, да. Хороший вопрос.

croaker 24 декабря 2018 | 18:54

Заврались.

tanyaya 24 декабря 2018 | 18:55

croaker: Заворовались и потому заврались. Детерминизм, мать его.

asyrj 24 декабря 2018 | 19:00

вдова погибшего посла
включила осла

osal 24 декабря 2018 | 19:06

Фонд не оплачивал, так как деньги закончились. Очень прошу скинуться на доброе дело!!

midnightblues 24 декабря 2018 | 19:09

Кто разрешил назвать фонд именем совкового конторщика??

put__out 24 декабря 2018 | 19:13

Вдовушка по чиновничиму обыкновению наверное сама на фонде руки грела?....

kreamssdick 24 декабря 2018 | 19:13

У вдовы недотрах лютый,завела бы себе лучше молодого любовника из гебухи

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