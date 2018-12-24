Вдова погибшего посла РФ в Турции просит проверить СМИ, написавшие о поездке детей чиновников в Турцию

Марина Карлова утверждает, что благотворительный фонд имени ее мужа не оплачивал поездку детей. Все расходы взяла на себя турецкая сторона. Публикацию на сайте «Клинцы.инфо» Карлова назвала чудовищной ложью. Чиновники администрации, чьи дети были отправлены в поездку, утверждают, что это был не отдых, а общественно-политическое мероприятие. В ситуации разбирается областное руководство.