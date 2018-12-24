Вдова погибшего посла РФ в Турции обратится к правоохранителям насчёт публикации о поездке детей чиновников в Турцию
В интервью ТАСС она рассказала, что поездка оплачивалась не фондом, а турецкой стороной. Марина Карлова недовольна тем, как была представлена информация журналистами сайта Клинцы.Инфо. По версии этого издания, минувшей весной 50 детей из Клинцов съездили на отдых в Турцию по линии фонда. В составе группы вместо тяжелобольных детей оказались дети чиновников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня в эфире РБК сказал, что мэр Клинцов поступил некорректно, отправив свою дочь в Турцию.
Губернатор также отметил, что дети в ходе этой поездки не отдыхали, а принимали участие в торжественных мероприятиях.
Скандал с отправкой детей чиновников в Турцию в городе Клинцы вызвал огромный резонанс. Люди боятся откровенно говорить о своих проблемах, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор портала «Клинцы.Инфо» Владимир Шик.
Ситуация с фондом имени Карлова абсолютно законная, он не собирает деньги на конкретные нужды. А вся проблема возникла из-за того, что в названии есть слово «благотворительный», — сказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант.
В том, что в Турцию съездили дети чиновников, не видит ничего страшного представитель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
В России ситуация с чиновничьим произволом не меняется, — констатировал в эфире «Эха Москвы» музыкант Василий Обломов.
Ранее сообщалось, что на произошедшее в Клинцах обратили внимание в руководстве «Единой России» и аппарате уполномоченного по правам ребенка.
Комментарии8
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danko1 24 декабря 2018 | 18:32
Что еще придумают в оправдание своей наглости?
vis_a_vis 24 декабря 2018 | 18:38
danko1: Благотворительный фонд помощи бедным чиновникам и голодным миллионерам имени виолончели Ролдугина.
tag188 24 декабря 2018 | 18:35
А турки знали, что оплачивают поездку не детям-инвалидам, а детям российских чиновников?
И если платила турецкая сторона, а не ее фонд, что тогда вообще, суетится эта дамочка?
vis_a_vis 24 декабря 2018 | 18:47
tag188: Если это благотворительный фонд, то кому он помогает? Зачем помогать дочке мэра, у которого годовой доход - 1 млн. долларов? Немного у нас в стране людей с такими доходами.
А если ездили на "торжественные мероприятия", то за чей счет банкет? И при чем тут благотворительный фонд?
vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vis_a_vis 24 декабря 2018 | 18:40
\\ Марина Карлова недовольна тем, как была представлена информация журналистами сайта Клинцы.Инфо. //
Знамение времени. Они уже не прячутся, а переходят в наступление.
rampa 24 декабря 2018 | 18:42
ох зря представители благотворительных фондов не видят ничего страшного в этой поездке. Как бы на их благотворительных фондах такое мнение не отразилось. Сомнение теперь в душу запало, на что они тратят средства, которые им в благотворительные фонды переводят?
j_partizan 24 декабря 2018 | 18:45
И я не вижу ничего удивительного в том, что дети чиновников поехали отдыхать как дети из неблагополучных семей. Семьи у этих детей может быть и с очень хорошим достатком, но в этическом плане явно неблагополучные. Их прям хоть из семей в интернаты забирай.