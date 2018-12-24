Вдова погибшего посла РФ в Турции обратится к правоохранителям насчёт публикации о поездке детей чиновников в Турцию

В интервью ТАСС она рассказала, что поездка оплачивалась не фондом, а турецкой стороной. Марина Карлова недовольна тем, как была представлена информация журналистами сайта Клинцы.Инфо. По версии этого издания, минувшей весной 50 детей из Клинцов съездили на отдых в Турцию по линии фонда. В составе группы вместо тяжелобольных детей оказались дети чиновников.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня в эфире РБК сказал, что мэр Клинцов поступил некорректно, отправив свою дочь в Турцию.

Губернатор также отметил, что дети в ходе этой поездки не отдыхали, а принимали участие в торжественных мероприятиях.

Скандал с отправкой детей чиновников в Турцию в городе Клинцы вызвал огромный резонанс. Люди боятся откровенно говорить о своих проблемах, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор портала «Клинцы.Инфо» Владимир Шик.

Ситуация с фондом имени Карлова абсолютно законная, он не собирает деньги на конкретные нужды. А вся проблема возникла из-за того, что в названии есть слово «благотворительный», — сказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант.

В том, что в Турцию съездили дети чиновников, не видит ничего страшного представитель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

В России ситуация с чиновничьим произволом не меняется, — констатировал в эфире «Эха Москвы» музыкант Василий Обломов.

Ранее сообщалось, что на произошедшее в Клинцах обратили внимание в руководстве «Единой России» и аппарате уполномоченного по правам ребенка.