Глава Федерации бобслея Зубков рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК
Пока Александр Зубков остается олимпийским чемпионом, как абсурдно это не звучит, сказал в эфире «Эха Москвы» спортивный юрист, партнер юридической фиомы SILA Михаил Прокопец. Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста Зубкова в Верховный суд.
Комментарии3
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:24
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askol2016 24 декабря 2018 | 18:45
Олимпийский чемпион, признанный на территории Забубеновского района Нижневерхней области Болотного края
ugiazov 24 декабря 2018 | 19:10
Если не отдаст медаль, останется чемпионом? А если у него кто-то украдёт медаль, он станет чемпионом?