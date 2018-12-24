Московская антидопинговая лаборатория готова принять экспертов WADA, начиная с завтрашнего дня
Доступ представителей агентства к материалам обеспечен до нового года. Делегации WADA побывали в Москве уже два раза – 28 ноября и 17 декабря. Во время первого визита состоялись встречи с руководством Минспорта и Олимпийского комитета. Это было подготовительное мероприятие к началу процесса. 17 декабря в столицу прилетели практики под руководством испанца Тони Паскуаля, однако работу им завершить не удалось, хотя в лабораторию они были допущены. Из официального заявления следовало, что электронная база учета допинг проб не перешла в распоряжение экспертов, поскольку специальное оборудование не соответствовало российскому законодательству. В документе отмечалось, что этот вопрос во время первого визита не поднимался. Таким образом, доступ нельзя было считать полным и вопрос о восстановлении РУСАДА снова повис в воздухе.
Сегодня министр спорта Павел Колобков официально заявил, что комиссия Паскуаля может возвращаться в Москву и приступать к изъятию данных. Колобков добавил, что о дате третьего визита он ничего не знает, но эксперты могут прилетать хоть завтра. Вряд ли это случится во время католического Рождества, но теоретически до Нового года комиссия может успеть. Напомним, что 31 декабря истекает дедлайн, установленный WADA. Если до этого времени доступ к базе данных не будет предоставлен, то агентство отменит свое решение о восстановлении РУСАДА, что может привести к массовым дисквалификациям спортсменов. Встреча комитета WADA по соответствию, на которой будет рассмотрен российский вопрос, пройдет 14-15 января
Комментарии8
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 24 декабря 2018 | 18:24
Приглашение поработать на Рождество, когда не допустили накануне по надуманным причинам, это надо считать мелкой или крупной пакостью? Позорники.
tanber 24 декабря 2018 | 18:28
Опять! Опять выкрутасы ложь и истерика! Значит сначала оборудование было не так сертифицировано а теперь уже плевать на это! Грустно и смешно смотреть на все это. А главное противно!
consultant13 24 декабря 2018 | 18:36
tanber: Пробле6ма в том, что это идиоты и у них правая рука и левая действуют порознь и без управления мозгом. Типичные идиоты, которые не прогнозируют последствия.
Вот как этот идиот.
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На Шпицбергене россиянин попытался ограбить банк. Он взял в аренду ружье (там их дают для защиты от медведей) и угрожал сотрудникам. Но бежать с острова оказалось некуда, и грабителя задержали через 20 минут. Это первое ограбление банка за всю историю норвежского поселения.
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То есть он вообще не подумал, что поселок небольшой, все всех знают и бежать из него некуда.
bolshoysceptic 24 декабря 2018 | 18:41
consultant13: 6778 Как некуда? А к медведям?..
ugiazov 24 декабря 2018 | 19:14
bolshoysceptic: Медведи съедят хозяина денег. Они в магазин не ходят.
jetsam 24 декабря 2018 | 18:41
а потом скажут - у нас 220 вольт в розетке, а у вас 110
и ваши переходники нами не сертифицированы.
и провод юсб без 999% золотого напыления
люминием от деривкаски должен быть..
и, вообще, моча давно самоочистилась и стала слезой.
чиста, как речь путена о росте доходов населения.
ну и, негров у вас - линчуют. в желтых жилетах, кстати...
ugiazov 24 декабря 2018 | 19:17
У ВАДА оборудование в сельской МТС склёпано. Вот в
России оборудование импортное. Пальчики оближешь. После работы с пробами.