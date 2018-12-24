Московская антидопинговая лаборатория готова принять экспертов WADA, начиная с завтрашнего дня

Доступ представителей агентства к материалам обеспечен до нового года. Делегации WADA побывали в Москве уже два раза – 28 ноября и 17 декабря. Во время первого визита состоялись встречи с руководством Минспорта и Олимпийского комитета. Это было подготовительное мероприятие к началу процесса. 17 декабря в столицу прилетели практики под руководством испанца Тони Паскуаля, однако работу им завершить не удалось, хотя в лабораторию они были допущены. Из официального заявления следовало, что электронная база учета допинг проб не перешла в распоряжение экспертов, поскольку специальное оборудование не соответствовало российскому законодательству. В документе отмечалось, что этот вопрос во время первого визита не поднимался. Таким образом, доступ нельзя было считать полным и вопрос о восстановлении РУСАДА снова повис в воздухе.

Сегодня министр спорта Павел Колобков официально заявил, что комиссия Паскуаля может возвращаться в Москву и приступать к изъятию данных. Колобков добавил, что о дате третьего визита он ничего не знает, но эксперты могут прилетать хоть завтра. Вряд ли это случится во время католического Рождества, но теоретически до Нового года комиссия может успеть. Напомним, что 31 декабря истекает дедлайн, установленный WADA. Если до этого времени доступ к базе данных не будет предоставлен, то агентство отменит свое решение о восстановлении РУСАДА, что может привести к массовым дисквалификациям спортсменов. Встреча комитета WADA по соответствию, на которой будет рассмотрен российский вопрос, пройдет 14-15 января