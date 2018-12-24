Z Архив новостей новости
5 8 6 388
18:19, 24 декабря 2018

Московская антидопинговая лаборатория готова принять экспертов WADA, начиная с завтрашнего дня

Доступ представителей агентства к материалам обеспечен до нового года. Делегации WADA побывали в Москве уже два раза – 28 ноября и 17 декабря. Во время первого визита состоялись встречи с руководством Минспорта и Олимпийского комитета. Это было подготовительное мероприятие к началу процесса. 17 декабря в столицу прилетели практики под руководством испанца Тони Паскуаля, однако работу им завершить не удалось, хотя в лабораторию они были допущены. Из официального заявления следовало, что электронная база учета допинг проб не перешла в распоряжение экспертов, поскольку специальное оборудование не соответствовало российскому законодательству. В документе отмечалось, что этот вопрос во время первого визита не поднимался. Таким образом, доступ нельзя было считать полным и вопрос о восстановлении РУСАДА снова повис в воздухе.

Сегодня министр спорта Павел Колобков официально заявил, что комиссия Паскуаля может возвращаться в Москву и приступать к изъятию данных. Колобков добавил, что о дате третьего визита он ничего не знает, но эксперты могут прилетать хоть завтра. Вряд ли это случится во время католического Рождества, но теоретически до Нового года комиссия может успеть. Напомним, что 31 декабря истекает дедлайн, установленный WADA. Если до этого времени доступ к базе данных не будет предоставлен, то агентство отменит свое решение о восстановлении РУСАДА, что может привести к массовым дисквалификациям спортсменов. Встреча комитета WADA по соответствию, на которой будет рассмотрен российский вопрос, пройдет 14-15 января

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:22


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.










danko1 24 декабря 2018 | 18:24

Приглашение поработать на Рождество, когда не допустили накануне по надуманным причинам, это надо считать мелкой или крупной пакостью? Позорники.

tanber 24 декабря 2018 | 18:28

Опять! Опять выкрутасы ложь и истерика! Значит сначала оборудование было не так сертифицировано а теперь уже плевать на это! Грустно и смешно смотреть на все это. А главное противно!

consultant13 24 декабря 2018 | 18:36

tanber: Пробле6ма в том, что это идиоты и у них правая рука и левая действуют порознь и без управления мозгом. Типичные идиоты, которые не прогнозируют последствия.
Вот как этот идиот.
-----
На Шпицбергене россиянин попытался ограбить банк. Он взял в аренду ружье (там их дают для защиты от медведей) и угрожал сотрудникам. Но бежать с острова оказалось некуда, и грабителя задержали через 20 минут. Это первое ограбление банка за всю историю норвежского поселения.
----------
То есть он вообще не подумал, что поселок небольшой, все всех знают и бежать из него некуда.

bolshoysceptic 24 декабря 2018 | 18:41

consultant13: 6778 Как некуда? А к медведям?..

ugiazov 24 декабря 2018 | 19:14

bolshoysceptic: Медведи съедят хозяина денег. Они в магазин не ходят.

jetsam 24 декабря 2018 | 18:41

а потом скажут - у нас 220 вольт в розетке, а у вас 110
и ваши переходники нами не сертифицированы.
и провод юсб без 999% золотого напыления
люминием от деривкаски должен быть..

и, вообще, моча давно самоочистилась и стала слезой.
чиста, как речь путена о росте доходов населения.

ну и, негров у вас - линчуют. в желтых жилетах, кстати...

ugiazov 24 декабря 2018 | 19:17

У ВАДА оборудование в сельской МТС склёпано. Вот в
России оборудование импортное. Пальчики оближешь. После работы с пробами.

Самое обсуждаемое

Новости

Мантуров: Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах В частности, контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 заключены а рублях или в национальных валютах стран – покупателей…

5 117 6 5706
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 145 6 8165 23.12
Kизраиль, войны, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 458 6 26045 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Новости

Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели журналистов в ЦАР Он сказал, что для этого есть все основания…

5 99 6 7271
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 111 6 8493 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 336 6 35775 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 106 6 11543 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 57 6 6683 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 76 6 9229 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 197 6 25323 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 20922 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 628 6 90871 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 54 6 7919 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 48 6 7317 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 92 6 13997 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему Россия — не Китай? Почему Россия — не Китай? Когда приближается годовщина распада Советского Союза, встает вопрос: а можно ли было этого избежать?

5 42 6 6503 20.12
8читать ;смотреть
Kссср, китай, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии Bloomberg: Москва усиливает свое влияние на внутреннюю политику африканской страны…

5 63 6 53418
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 95 6 149571 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 24940 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 275 6 371557 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 152 6 111037 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7508722
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3824684

Сегодня в эфире