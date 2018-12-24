Сын Муаммара Каддафи написал письмо Владимиру Путину и попросил поддержки на выборах президента

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Выборы президента Ливии в стране должны пройти через год. И судя по всему Саиф аль-Ислам Каддафи заранее решил подстраховаться. И попросил Москву о поддержке. Наследник бывшего ливийского лидера, убитого 7 лет назад, в начале месяца встретился с замглавы МИДа Богдановым и передал ему письмо, адресованное президенту Путину. Каддафи-младший поделился в послании тем, как он видит будущее Ливии и попросил о политической поддержке, передаёт Bloomberg. Впрочем, Москва пока не может ответить однозначно. Дело в том, что по данным агентства Кремль может отдать предпочтение другому кандидату в президенты Ливии.

Командующему национальной армией Халифу Хафтару, у которого тоже есть президентские амбиции. Он в этом месяце тоже побывал в Москве и был принят министром обороны Шойгу. Участие в выборах сына Каддафи как отмечают аналитики, знакомые с ситуацией в Ливии, остаётся под вопросом. К тому же его многие годы разыскивает Международный уголовный суд. И обвиняет в том числе в преступлениях против человечности. Каддафи-младший во время гражданской войны в стране, начавшейся после убийства его отца, был схвачен повстанцами, отдан под суд и приговорён к смертной казни по делу о подавлении беспорядков в 11 году.

Правда позже высшую меру отменили, Каддафи-младший попал под всеобщую амнистию и вышел на свободу. И заявил о намерении побороться за власть. Сына Каддафи нельзя лишать права участвовать в выборах президента Ливии, сказали в российском МИДе. На Смоленской площади подчеркнули: они поддерживают всех кандидатов, поскольку считают что никто не должен быть исключён из конструктивного политического процесса, это сказал замглавы МИДа Богданов, с которым встречался сын в прошлом ливийского лидера. Из этих слов следует, что Москва пока не выразила автору письма Путина стопроцентную поддержку.

Возможно просьбу Каддафи-младшего удовлетворят, сказал Эху главный научный сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин. Поскольку по его словам Россия тянется в отличие от Европы и США к странам с авторитарным режимам.

В Ливии сейчас фактически двоевластие. На востоке в столице Триполи действует правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Но парламент и министры, на стороне которых Ливийская армия и её глава Хафтар эту власть не признают и контролируют западную часть страны. Москва пытается наладить связи с обеими сторонами конфликта.

Россия также намерена возобновить энергопроекты с Ливией, замороженные после гибели Каддафи. Роснефть согласилась инвестировать в разведку и добычу и покупать чёрное золото. Москва также договаривается с Триполи о возобновлении контракта на строительство высокоскоростной железнодорожной линии в арабской стране.