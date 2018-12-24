Валентина Матвиенко: Россия должна принять зеркальные меры в отношении британских СМИ в РФ из-за ситуации с RT

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, британские власти принимают решения, которые зашкаливают по цинизму.

Роскомнадзор сообщил о начале проверки интернет-ресурсов BBC и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с решением британского медиарегулятора о нарушении каналом RT правил вещания.

Проверка BBC – это политика и не связана со свободой слова, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман. Необходимо отделять свободу слова от пропаганды, заключил Михаил Фишман.