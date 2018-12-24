Валентина Матвиенко: Россия должна принять зеркальные меры в отношении британских СМИ в РФ из-за ситуации с RT
Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, британские власти принимают решения, которые зашкаливают по цинизму.
Роскомнадзор сообщил о начале проверки интернет-ресурсов BBC и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с решением британского медиарегулятора о нарушении каналом RT правил вещания.
Проверка BBC – это политика и не связана со свободой слова, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман. Необходимо отделять свободу слова от пропаганды, заключил Михаил Фишман.
Комментарии9
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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danko1 24 декабря 2018 | 18:21
А разве Би Би Си вещает у нас по ТВ?
Или зеркально разрешат вещание?
looking_deep_into 24 декабря 2018 | 18:25
danko1:
Да.
begly_ 24 декабря 2018 | 18:19
Матвиенко права, России уже так задницу санкциями начистили, что уже блестит, отсвечивает и зеркалит...
begly_ 24 декабря 2018 | 18:33
Пишу это с сожалением и болью, как будто мне., чтобы портянки не радовались.
alex_omsk1 24 декабря 2018 | 18:19
Если бы они врали, как РТ, тогда можно зеркально. С другой стороны, что взять с вальки-стакана, подельнице преступного режима?
looking_deep_into 24 декабря 2018 | 18:29
alex_omsk1:
Покажите мне хоть одно подтверждение лжи на РТ.
РТ ведёт пропаганду и Би-би-си ведёт пропаганду. Пропаганда не синоним лжи, а вам не нужна правда, вы тупо занимаете одну из сторон пропаганды.
skuller 24 декабря 2018 | 18:21
Ну и правильно. Закрывайте эту мелкобританскую пропагандонскую помойку на территории России...
yralez 24 декабря 2018 | 18:22
Полстакана страну в подстаканник загоняет.