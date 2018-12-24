Ходорковский: Бизнесмена Пригожина надо допросить в связи с расследованием дела о гибели в ЦАР российских журналистов

Так считает предприниматель Михаил Ходорковский. В интервью порталу «Медуза» он сказал, что для этого есть определенные основания, но какие – не уточнил. Ходорковский пообещал, что новые сведения о трагедии в ЦАР будут опубликованы в начале следующего года.

Напомним, трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко – были убиты в Центральноафриканской республике минувшим летом. Они приехали туда снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании Вагнера.

Российских журналистов убили местные бандиты, — говорил ранее Владимир Путин. На своей пресс-конференции он, впрочем, отметил, что эти сведения еще не подтверждены. Путин отмечает, что это дело у него находится на личном контроле.