Ходорковский: Бизнесмена Пригожина надо допросить в связи с расследованием дела о гибели в ЦАР российских журналистов
Так считает предприниматель Михаил Ходорковский. В интервью порталу «Медуза» он сказал, что для этого есть определенные основания, но какие – не уточнил. Ходорковский пообещал, что новые сведения о трагедии в ЦАР будут опубликованы в начале следующего года.
Напомним, трое российских журналистов – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко – были убиты в Центральноафриканской республике минувшим летом. Они приехали туда снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании Вагнера.
Российских журналистов убили местные бандиты, — говорил ранее Владимир Путин. На своей пресс-конференции он, впрочем, отметил, что эти сведения еще не подтверждены. Путин отмечает, что это дело у него находится на личном контроле.
Комментарии18
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:13
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kit07_12 24 декабря 2018 | 18:31
vitaly_sf23: Допросить по этому делу надо самого Ходорковского. Как человека, который этих журнализдов туда отправил. И лучше всего допрашивать на полиграфе. Чтобы честные неполживые глаза не врали.
kit07_12 24 декабря 2018 | 18:43
kit07_12: Представляю себе допрос Ходора на полиграфе.
- Зачем Вы отправили в ЦАР этих журналистов?
- Чтобы расследовать деятельность ЧВК Вагнера
Загорается красная лампочка - ложь.
- Вы отправили их туда, чтобы их убили там?
- Нет! как вы могли подумать на меня? Их убил Пригожин!
Загорается красная лампочка - ложь
- Вы знаете, почему журналисты поехали ночью, с отклонением от маршрута, по опасной дороге, пренебрегая предостережениями местной полиции?
- Не знаю
Загорается красная лампочка - ложь
- Они сообщали Вам, когда собрались ехать в эту последнюю свою поездку?
- Я ничего об этом не знал.
Загорается красная лампочка - ложь
- Это Вы их туда отправили?
- Нет!
Загорается красная лампочка - ложь
- Кому Вы сообщили о том, куда вы их направляете? Это были бандиты, из местных?
- Никому, повторяю, я не знал об этом.
Загорается красная лампочка....
И далее в том же духе.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 18:52
kit07_12: лучше твой полиграф приспособить к пресс-конференции Путина. Не сомневайся - народу интереснее будет.
vedma2017 24 декабря 2018 | 18:48
kit07_12:
Не только "допросить", но - наказать нужно того, кто отдал приказ убить журналистов.
На нем ответственность. А из обстоятельств понятно, что убийцы совсем не "местные бандиты".
tanyaya 24 декабря 2018 | 19:03
vedma2017: тебе что ли понятно, курица? вари борщи, неси яйца и не учи никого жить, так тебе это завещал великий Путин, чего ты с кухни вылезла-то, если с обстоятельствами обстоятельно не ознакомилась?
region62 24 декабря 2018 | 18:14
Кровь журналистов(продажных.но журналистов)-лично на Ходоре.Сам отправил их на убой.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 18:56
region62: А на ком кровь продажных журналистов ВГТРК?
alex949 24 декабря 2018 | 18:15
Михаил, в чем проблема, приезжай в питер и сам допроси его - если постараться, то сознается !
yuryr 24 декабря 2018 | 18:18
Наверное для пользы дела можно было бы поручить допрос Пригожина Путину: ведь если верить его словам, он очень интересуется обстоятельствами дела и, опять-таки, если верить его словам. пока что о них ничего не знает :-)
begly_ 24 декабря 2018 | 18:25
Первым, правдивые показания должен дать сам Ходорковский.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 19:05
begly_: да ты не бойся. Тебя с твоими пригожинскими коллегами будет судить нормальный суд, не путинский.
begly_ 24 декабря 2018 | 19:11
oleg_andreevich:
А я и не боюсь., потому как чист перед Родиной.
mc_cloud 24 декабря 2018 | 18:31
Как удобно! Немцова возле Кремля грохнули - сам Путин со стены стрелял. Корров отправили в ЦАР, там грохнули - повар Путина. И даже не важно есть там пригоженские войска или нет, главное всем рассказать свою версию.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 18:59
mc_cloud: а все и так всё видят. Например, видят, как путинские шавки громят народный мемориал Немцова. Видят, как путинские шавки отмазывают Пригожина. Мы всё видим, всё помним. И пока вы будете врать - мы всегда будем говорить про вас правду.
mr_samgin 24 декабря 2018 | 18:38
Пусть Ходорковский покажет пример, приедет в Москву и даст показания.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 19:02
mr_samgin: напиши то же самое Деду Морозу. Это же самое твое заветное желание.
askol2016 24 декабря 2018 | 18:40
Да кто ж Пригожина допросит? Это один из самых доверенных подельников Путина, а он строго охраняет своих бандитов