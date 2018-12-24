Суд в Москве отказал в иске к директору ФСБ Александру Бортникову по поводу его высказывания о большом терроре

Высказывания главы спецслужбы в «Российской газете» не понравились бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Игорю Степанову, — пишет «КоммерсантЪ». Бортников заявил, что массовые расстрелы были «перегибами на местах».

Заявление Александра Бортникова означает, что государство не виновато в политических репрессиях. Так считает глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который выступил в суде представителем истца. По словам Гозмана, никто от ФСБ в суд не пришел, судья Светлана Лысенко отказалась вызывать Александра Бортникова в качестве свидетеля. Заявление главы ФСБ о сталинских репрессиях снимает с государства ответственность за совершенные преступления. Такое мнение вырази Леонид Гозман. «В своем интервью глава ФСБ выводит государство из-под удара, перекладывая ответственность на конкретных исполнителей, которых уже наказали, таких, например, как расстрелянный Ежов, — сказал он. Гозман подчеркнул важность иска бывшего следователя Генпрокуратуры к главе ФСБ. «То, что делает Игорь Степанов – очень важно, они обсуждения в суде, боятся прямого разговора о репрессиях», — считает публицист.

Бывший следователь Степанов не должен был подавать подобный иск, поскольку в подобных вопросах глава ФСБ явно осведомлен больше, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин. По словам Кашина, «перегибы на местах – это вообще российская национальная особенность. Происходит это и сейчас».