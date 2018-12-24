Суд в Москве отказал в иске к директору ФСБ Александру Бортникову по поводу его высказывания о большом терроре
Высказывания главы спецслужбы в «Российской газете» не понравились бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Игорю Степанову, — пишет «КоммерсантЪ». Бортников заявил, что массовые расстрелы были «перегибами на местах».
Заявление Александра Бортникова означает, что государство не виновато в политических репрессиях. Так считает глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который выступил в суде представителем истца. По словам Гозмана, никто от ФСБ в суд не пришел, судья Светлана Лысенко отказалась вызывать Александра Бортникова в качестве свидетеля. Заявление главы ФСБ о сталинских репрессиях снимает с государства ответственность за совершенные преступления. Такое мнение вырази Леонид Гозман. «В своем интервью глава ФСБ выводит государство из-под удара, перекладывая ответственность на конкретных исполнителей, которых уже наказали, таких, например, как расстрелянный Ежов, — сказал он. Гозман подчеркнул важность иска бывшего следователя Генпрокуратуры к главе ФСБ. «То, что делает Игорь Степанов – очень важно, они обсуждения в суде, боятся прямого разговора о репрессиях», — считает публицист.
Бывший следователь Степанов не должен был подавать подобный иск, поскольку в подобных вопросах глава ФСБ явно осведомлен больше, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин. По словам Кашина, «перегибы на местах – это вообще российская национальная особенность. Происходит это и сейчас».
Комментарии16
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cattt 24 декабря 2018 | 18:07
Террор продолжается в мягкой форме, а пуганая ворона и куста боится!
pattrick1 24 декабря 2018 | 18:19
Так считает глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который выступил в суде представителем истца...
Не дадим "гозманам" приватизировать "Большой террор".
cattt 24 декабря 2018 | 18:23
pattrick1: Привет застрельщик, парабеллум еще не выдали, в первых рядах бежишь.
astet 24 декабря 2018 | 18:36
cattt: сменятся времена,
надо будет "перегнуть на местах"
с этими энтузиастами перегибов -
уверен, им понравится!
vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:08
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protoukrop 24 декабря 2018 | 18:09
Российский лжесуд установил и постановил - низовые бояре плохие, а высшая боярская дума и царь - хорошие.
plidurok Андрей Филимонов 24 декабря 2018 | 18:10
Суд, как всегда, берет под козырёк перед блатарями в погонах.
black_velvet 24 декабря 2018 | 18:14
На фото типаж фильмов а-ля триллер-хоррор.
prostovanya 24 декабря 2018 | 18:15
Ну как же наш самый честный и справедливый суд в мире может принять иск к... власти, каковой ФСБ теперь и является?
ed81 24 декабря 2018 | 18:28
Следующий этап : судить тех , кто скажет , что миллионы советских людей были уничтожены ЧК-НКВД ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ сухорукого вождя...
sg115 24 декабря 2018 | 18:29
Какий накуй большие терроры, голодоморы??? В РИ жило 160 млн, в СССР перед войной 190. А ведь была еще Гражданская война, интервенция нынешних хозяев гомячков.. Потом война, где как подсчитали эти пушисттые ублюдки, 47 млн якобы погибло.. И тем не менее на момент развала СССР живет в стране 300 млн..
Это сейчас болльшой террор! В 90-е на 1 млн в год скокращалосбь население.. Все предпиятия скуплены иностранцами. У нас все заводы израильтяне купили. Зп не платилась годами. В магазинах ядовитая иностранная жрачка и паленый алкоголь! Вот где голодомор был!!! Абсолютно прав Бортников!!!! В гулагах сверхдержаву не построишь!
plidurok Андрей Филимонов 24 декабря 2018 | 18:38
sg115:
piterrr 24 декабря 2018 | 18:32
А как мог гэбистский суд не защищать одного из главных гэбистов гэбистской же рашки, просто непонятно?!..И ничего удивительного!
tsp 24 декабря 2018 | 18:42
piterrr: И ничего удивительного! // - Это понятно. Но коммунисты-то, смотрите, как резво отметились. И не спрашивал, ведь, никто. Точно, вождю на смену готовятся.
niknik 24 декабря 2018 | 18:38
Такому "суду" всё равно рано или поздно зачтётся - также как и тем кто расстреливал невиновных людей в 37-м году
asyrj 24 декабря 2018 | 19:05
Ложь должна быть тотальной
и тогда в неё поверят.
Геббельс - Киселев
Террор должен быть Большим! Террорищем!
И тогда в него не поверят.
Бортников