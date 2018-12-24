В МИД РФ не исключают, что уже ближайшие дни ВС Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе
Как говорится в заявлении пресс-службы МИДа, об этом свидетельствует ежедневно усиливающаяся активность украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, особенно на мариупольском и горловском направлениях.
В Киеве это заявление не комментировали.
Комментарии37
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skuller 24 декабря 2018 | 17:48
У нашей либерасни и " цивилизованных" стран один болт будут виноваты взорвавшиеся кондиционеры и сами себя обстрелявшие сепары...
cosmo_ 24 декабря 2018 | 17:49
skuller:
По моему уже давно пора не обращать внимание на умалишенных...
vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 18:02
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
poluputing 24 декабря 2018 | 18:13
cosmo_: skuller: во, во, пора не обращать внимание на скулёж косматых мокшей, а спокойно готовиться к отражению вторжения.
ramun 24 декабря 2018 | 18:24
cosmo_: Ну да.А если у них есть всякие там панцири,торнадо,буки и ядерное оружие?Как не обращать внимание?
chapter_2 24 декабря 2018 | 17:51
skuller: МИД РФ каждый день нагнетает военный психоз. Зачем он это делает? Неужели, будет война?
kotvik 24 декабря 2018 | 18:00
chapter_2: К сожалению, это очень похоже на подготовку заявленных действий, но со стороны РФ...
rampa 24 декабря 2018 | 17:52
skuller: а у тебя, кто будет виноват?
skuller 24 декабря 2018 | 18:09
rampa: Главное знаю, кто будет виноват у тебя...
Конечно же проклятые донецкие быдланы, наркоманы и алкоголики при поддерже российских фашистов. У вас же умалишенных только такая версия всегда?)
rampa 24 декабря 2018 | 18:23
skuller: )))))))))))))))
что ж ты все за других решаешь? (тут к стати вспомнить, как ты несколько часов писал, что такой вежливый и никого не оскорбляешь) ))))) За себя-то слабо сказать?
skuller 24 декабря 2018 | 18:27
rampa: Я такое не писал, ты бредишь.
Моё мнение и так известно и оно отличается от мнения подавляющего большинства юзеров Эха.
Порошенко может начать опять активную фазу войны ради продления военного положения. Это вполне логично, особенно, когда чтобы ты не делал есть целый пласт американских шестерок, которые всегда выступят против России.
rampa 24 декабря 2018 | 18:58
skuller: ))))))))))))) у тебя, похоже, склероз.
"skuller
24 декабря 2018 | 10:39
rampa: Ты рот свой прикрой, я никого не оскорблял."
То, что твое мнение отлично от большинства на Эхо - это понятно, но вряд ли кому известно, пока ты не выскажешь его по каждому конкретному случаю. Мнения у тебя, правда, всегда несколько странноватые, особенно, в том плане кого и что ты подразумеваешь под словом Россия
cattt 24 декабря 2018 | 18:13
Похоже на прелюдию военных действий со стороны Раши, мы помним обстрел своей заставы на реке Сестре, так начался захват территории Финляндии.
consultant13 24 декабря 2018 | 17:59
skuller: Во как теперь в РФ, ГРУ совсем опозорилось и теперь его подменяет МИД РФ.
Его данные много точнее.
Хотя высасывает он их из из того же места.
И оно недалеко, Маня Захерова его очень хорошо изучила..
ensebeo 24 декабря 2018 | 18:11
skuller: читал, что пригожинских портянок срочно призывают в Донбасс?
skuller 24 декабря 2018 | 18:17
ensebeo: Читал...только первыми призывают портянок, изображающих тупых либералов, типа тебя...
igormen 24 декабря 2018 | 17:50
Ботексный опять какую-то чекистскую мерзость придумал, чтоб от предыдущих пакостей отвлечь. Похоронит его эта пирамида, а ним и народу достанеться
archibald_dandy_esquire 24 декабря 2018 | 17:53
igormen:
" В МИД РФ не исключают, что уже ближайшие дни ВС Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе "
как сказал какбэ Президент: "Донбасс - территория Украины"
с какого кокса МИД РФ интересуют действия внутри суверенного государства?
skuller 24 декабря 2018 | 18:11
archibald_dandy_esquire: С того же самого кокса, с которого всякие госдепы суют свой нос в российские дела, например при аресте Пономарёва...
rampa 24 декабря 2018 | 18:30
skuller: похоже, ты без госдепы жить не можешь. И пример с нее берешь. )))))))))
kuchumka 24 декабря 2018 | 17:50
Надо нанести контрудар по Львову!
nitinol 24 декабря 2018 | 17:55
kuchumka 17:50:
///Надо нанести контрудар по Львову!///
Слезь с дивана, нанеси!)))
consultant13 24 декабря 2018 | 18:01
nitinol: Он не диване, он перед ним стоил, на диван опирается, пытается с колен подняться.
stopkran1969 24 декабря 2018 | 19:16
kuchumka: ущербный, за Воронежем приглядывай
vezdehod1 24 декабря 2018 | 17:51
Собака лаетт, а Украина всё не начинает.
weeta 24 декабря 2018 | 17:56
Лавров заразился от Путина? А считалось, что шизофрения незаразна.
stopkran1969 24 декабря 2018 | 19:11
weeta: там и у шойги оптимальное количество призывников нашлось, опять же цинковые изделия сильно поднимут промышленностт
protoukrop 24 декабря 2018 | 17:58
Если Петюня захватит на Донбассе несколько населенных пунктов то у западенцев его рейтинг попрет вверх. Если же ВСУ опять сварят в котле, то обиженным и оскорбленным гражданам Украины назло москалям опять же придется голосовать за Петю. В общем у нашего Вальцмана фактически беспроигрышное положение, при начале боевых действий в канун президентских выборов.
poluputing 24 декабря 2018 | 18:17
protoukrop: ваш не Петр Алексеевич, а фюрерок-недомерок, не путайтесь в показаниях. А если не путаетесь, закройте пасть, сцука - коллаборант. И хвост подожмите, за вами придут
serg05 24 декабря 2018 | 18:06
"В МИД РФ не исключают, что уже ближайшие дни ВС Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе"
Очередные кровавые мальчики в устах вечных врунов.
poluputing 24 декабря 2018 | 18:08
т.е. , как и обещали, следует ждать российского вторжения в Украину числа 25? Не дадут , сцуки, Новый год встретить нормально. Ничего, злее будем
homa_brutt 24 декабря 2018 | 18:36
poluputing: /Ничего, злее будем/
Пораньше я встану, трусы подтяну...
Довольно майданов! Пойду на войну.
...
Положьте мне памперсы, зброю, харчи
Прощай, психдиспансер, покеда, врачи!
И вот на позиции я огневой
Кричу:"Все в атаку! Бандера - герой!"...
stopkran1969 24 декабря 2018 | 19:14
homa_brutt: отпустило?
bor_borg 24 декабря 2018 | 18:08
и чо?
пускай их.
чужая страна, чужие порядки.
alex55 24 декабря 2018 | 18:09
Ну да, ну да.... Перед оккупацией Крыма ждали натовского десанта в Севастополе, перед массовым заездом "отпускников" на Донбас - эшелоны со сторонниками "правого сектора" и погромы.... Тут ведь, как в Польше 1939 года, - главное вовремя заявить о готовящейся провокации...
tanyaya 24 декабря 2018 | 18:21
То упорство, с которым эти лживые суки из МИД это тылдычят, только подтверждают, что эти же самые суки готовят сейчас большую войну для поднятия плешивого рейтинга, который упал на полшестого.
ramun 24 декабря 2018 | 18:22
С такими соседями украинцам надо не ежедневно,а каждую минуту активность усиливать.
А то братушки,не успеешь глазом моргнуть еще кусок оттяпают.