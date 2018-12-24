Число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373-х

Пострадали почти полторы тысячи. Пропавшими без вести числятся 128 человек. Это данные Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий. В ночь с 22 на 23 декабря волна обрушилась на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Предположительно цунами вызвало извержение вулкана Кракатау.