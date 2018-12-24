Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Российского авторского общества Сергея Федотова

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Между тем, как заявил в Мосгорсуде адвокат Антон Шрейдер, Федотов в ходе следствия дал признательные показания и пошел на сделку со следствием. Фигурантам этого дела вменяется хищение 730-ти миллионов рублей одной из общественных организаций.