Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Российского авторского общества Сергея Федотова
Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Между тем, как заявил в Мосгорсуде адвокат Антон Шрейдер, Федотов в ходе следствия дал признательные показания и пошел на сделку со следствием. Фигурантам этого дела вменяется хищение 730-ти миллионов рублей одной из общественных организаций.
Комментарии1
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 17:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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