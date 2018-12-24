Прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки детей из города Клинцы в Турцию
Речь идет об участии детей местных чиновников в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц в турецком городе Демре имени убитого российского дипломата Андрея Карлова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, информация о готовящейся поездке не была размещена в общем доступе. Администрация Клинцов не разрабатывала критерии и порядок отбора. Чиновников обвиняют в том, что они устроили отдых своим детям в Турции за счет благотворительного фонда Карлова.
Комментарии8
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kreamssdick 24 декабря 2018 | 17:32
Клинцовкие аристократы дождутся, что их подымут на вилы.
vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 17:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 17:33
Видимо, просто прокурору не досталось бесплатной путёвки, вот он и мстит?
alex949 24 декабря 2018 | 17:40
Почему эхо не публикует факты того, что из 50 детей только 7 были детьми служащих - не управляющих, а секретаря, охранника, вахтера ...
patajhara 24 декабря 2018 | 17:42
alex949: Хотят скандала и больше это ничего.
polsan 24 декабря 2018 | 17:46
alex949: так если нигде это не публикуют, откуда же ты знаешь?! ))
jamba 24 декабря 2018 | 17:42
Ну вот, есть все таки правда, на этой богом забытой..., есть! Да, чаще всего, она приходим с опозданием, когда уже все съели и рассовали по карманам. Но ведь, приходит же, не отлынивает?! А то, что запаздывает, то тут проблемы логистики - плохие дороги, не отработано взаимодействие. Опять же, она одна, правда эта, а нас вон сколько, ртов то! И все же сидят,. ждут, верят, что придет и обязательно облобызает, прижмет к груди и вложит в рот леденец!)))))
gennomov 24 декабря 2018 | 17:45
Карлова же сказала, что дети ездили в Турцию РАБОТАТЬ?, поэтому был проведен кастинг, возникает вопрос в качестве кого туда ездил мэрин?