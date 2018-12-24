Прокуратура Брянской области выявила нарушения в организации поездки детей из города Клинцы в Турцию

Речь идет об участии детей местных чиновников в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц в турецком городе Демре имени убитого российского дипломата Андрея Карлова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, информация о готовящейся поездке не была размещена в общем доступе. Администрация Клинцов не разрабатывала критерии и порядок отбора. Чиновников обвиняют в том, что они устроили отдых своим детям в Турции за счет благотворительного фонда Карлова.