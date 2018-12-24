Матч в СИЗО «Бутырка» с участием Кокорина и Мамаева с сотрудниками ФСИН состоится после рождественских праздников

Как сообщила ТАСС зампред московской ОНК Ева Меркачева, принципиальная договоренность уже достигнута с руководством изолятора. Конкретная дата будет определена позднее. При этом Мамаев и Кокорин будут разведены по времени на поле, поэтому разрешения следователя для организации игры не потребуется.

Стоит пояснить, что футболисты проходят по одному делу и должны содержаться в СИЗО во время следствия раздельно.