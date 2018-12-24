Матч в СИЗО «Бутырка» с участием Кокорина и Мамаева с сотрудниками ФСИН состоится после рождественских праздников
Как сообщила ТАСС зампред московской ОНК Ева Меркачева, принципиальная договоренность уже достигнута с руководством изолятора. Конкретная дата будет определена позднее. При этом Мамаев и Кокорин будут разведены по времени на поле, поэтому разрешения следователя для организации игры не потребуется.
Стоит пояснить, что футболисты проходят по одному делу и должны содержаться в СИЗО во время следствия раздельно.
Комментарии8
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 17:12
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kir_pich_101 24 декабря 2018 | 17:15
ФСИН и далее будет измываться.
Привычка...
rsilk 24 декабря 2018 | 17:16
kir_pich_101: Парни долго шли к Успеху.
consultant13 24 декабря 2018 | 17:31
rsilk: Во оно как.
Почти как легендарный матч киевского Динамо с нацистскими оккупантами.
Правда сейчас его стали ставить под сомнение.
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Бандеровцы не могли сражаться с нацистами.
Поэтому создадут свою легенду: Кокорин и Мамаев против вертухаев.
ts 24 декабря 2018 | 17:16
Первый тайм пусть играет один, а второй -- другой. А заменяет их поочередно -- Мутко.
vachek 24 декабря 2018 | 17:18
Кокорин продемонстрирует фирменный финт - удар стулом по голове. А трансляция по ТВ будет?
polsan 24 декабря 2018 | 17:20
Матч в СИЗО «Бутырка» с участием Кокорина и Мамаева с сотрудниками ФСИН состоится после рождественских праздников
Матч века вертухаи против - зеков, билеты распроданы ! ))
tonight 24 декабря 2018 | 17:34
polsan: Матч договорной наверно