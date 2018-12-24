ФСИН выявила факт использования рабского труда осужденных женщин в колонии №14 в Мордовии
Как сообщил ТАСС зам.директора федеральной службы Валерий Максименко, заключенные занимались пошивом одежды с 7-ми утра до часу ночи, выполняя при этом и «левые» заказы. По словам Максименко, по результатам проверки начальник колонии Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все материалы переданы в следственные органы.
Напомню, в этой колонии отбывала срок за панк-молебен в храме Христа Спасителя одна из участниц Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Комментарии4
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gvs 24 декабря 2018 | 17:09
Рабовладелец случайно узнал, что у него есть рабы ))))
danko1 24 декабря 2018 | 17:19
gvs: Руководство колоний на подневольном труде рабов сотни миллионов зарабатывает, платя рабам копейки.
Всё это давно известно и используется повсеместно во всех колониях, наверняка часть дохода направляют руководству ФСИН.
kir_pich_101 24 декабря 2018 | 17:12
Ну прям неожиданность какая...
А солдатики, строящие дачи и сажающие картошку у начальства тоже нежданчик?
vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 17:12
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