Скандал с отправкой детей чиновников городе Клинцы вызвал огромный резонанс в городе

Однако люди все равно боятся откровенно говорить о своих проблемах, рассказал нам автор публикации, главный редактор информационного-делового портала Клинцы.инфо Владимир Шик. Он добавил, что поднял тему, потому что в ближайшее время планируется набор новых групп детей, и хотелось бы, чтобы на отдых опять не отправились дети чиновников.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала РБК сказал, что мэр города Клинцы поступил некорректно, отправив свою дочь в поездку в Турцию.

Губернатор отметил, что поездка в Турцию была рабочей. «Это был не отдых, а рабочая поездка, где дети из Клинцов участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц города имени дипломата Карлова.