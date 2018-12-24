Скандал с отправкой детей чиновников городе Клинцы вызвал огромный резонанс в городе
Однако люди все равно боятся откровенно говорить о своих проблемах, рассказал нам автор публикации, главный редактор информационного-делового портала Клинцы.инфо Владимир Шик. Он добавил, что поднял тему, потому что в ближайшее время планируется набор новых групп детей, и хотелось бы, чтобы на отдых опять не отправились дети чиновников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала РБК сказал, что мэр города Клинцы поступил некорректно, отправив свою дочь в поездку в Турцию.
Губернатор отметил, что поездка в Турцию была рабочей. «Это был не отдых, а рабочая поездка, где дети из Клинцов участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных присвоению одной из улиц города имени дипломата Карлова.
Комментарии9
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 17:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
idaforever 24 декабря 2018 | 17:14
всего лишь некорректно - так, мелочь
polsan 24 декабря 2018 | 17:16
183 000 рублей в день зарабатывать и быть таким жмотом - это уже патология !!
Олег Шкуратов, возглавлял делегацию, в которую входило и немало взрослых.
Также Шкуратов пояснил, что сам он ездил частично за свой счет — покупал билеты на самолет за свои деньги, а проживание уже обеспечивала принимающая сторона.
Если эти данные подтвердятся полностью, то он знает что должен сделать! ))
encopresis 24 декабря 2018 | 17:26
polsan: Это естественное состояние барина. Посмотрите, какие машины стоят на платных парковках со снятыми или заклеенными номерами. Эти гандоны ещё и пособия получают, вполне законные. По законами ими же и придуманными.
ansh 24 декабря 2018 | 17:33
polsan: //Если эти данные подтвердятся полностью, то он знает что должен сделать! ))//
Добрать с города для компенсации цены якобы купленного им билета?
tanyaya 24 декабря 2018 | 17:31
Эта мерзкая сволочь пропихнул, отпихнув девчушку из необеспеченной семьи, свою дочь в поездку к морю. И сам поехал вместе с доченькой отдохнуть у моря.
Хотя стоимость этой поездки для этой сволочи и его доченьки составляли стоимость всего 2-3 часов его "работы", оплаченной из наших налогов.
А для другой девочки была недостижимой мечтой её жизни - увидеть море.
Эти проб**ди уже так обнаглели, что ничего не стесняются.
Их этому Путин научил своим примером: жрёт с золота самую лучшую пищу, закачивается ботоксом в самых дорогих европейских клиникам, сотни дворцов за наши деньги содержатся в миллиарды, девкам свои раздает бюджетные деньги в миллиардах долларах.
И всё из наших налогов. И их налогов с недр нашей (НАШЕЙ) страны.
А российские дети умирают от невозможности пролечиться в России, детские дома в России стали секретной темой, там детей массово насилуют те же чиновники, что скажете, что нет, так куча фактов, детдомовских детей продают для сексуальных утех.
А дети чиновников ездят на халяву в Турцию, украв путёвку у детдомовца, в то время, как их папа за пару часов получает из наших налогов стоимость той же самой путевки.
Этих уродов пора сажать, как редиску в грядки. Они погуляли, порезвились. Пусть теперь поработают лесорубами и сантехниками.
kreamssdick 24 декабря 2018 | 17:34
бьют не по резонансу, а по морде.
wasielna 24 декабря 2018 | 17:35
И что он такое делает в день на такую сумму?
Вот ведь и не скажешь по виду, что способный.
Внешность обманчива?
tomahawk007 24 декабря 2018 | 17:37
Обычные русские терпилы. Надо ли говорить что в бездуховных гейропах и пиндосии сей чмошник, после такого инцидента не проработал ни секунды, а вполне возможно пошел и под суд, ну да у них же скреп нет.