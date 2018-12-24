В Москве арестован бизнесмен, который разработал план по надстройке хрущёвок, не включённых в программу реновации
Предпринимателя и замглавы комитета Торгово-промышленной палаты обвинили в присвоении ста миллионов рублей. Глава компании Городская реконструкция пятиэтажек Валерий Чернышов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили по заявлениям двух москвичей. Они заключили договоры на покупку квартир на шестом этаже надстраиваемых хрущёвок на севере и северо-западе столицы. Выплатили часть суммы — около пяти миллионов рублей. Но квартир не получили. В одном иске указано, что Чернышов знал об отказе мэрии согласовать надстройку дома. Его план был таким: над хрущёвками надстраивают несколько этажей, в доме за счёт инвестора-застройщика обновляют все коммуникации, устанавливают лифт. Модернизировать бизнесмен хотел пятиэтажки, не попавшие под реновацию. Его проект часто называли альтернативным мэрии Москвы. В итоге задержание и арест. МВД считает, что Чернышов привлёк 100 миллионов рублей пайщиков на реконструкцию и надстройку пятиэтажек, хотя ряд домов восстановить было невозможно, пишет РБК. Всего компания бизнесмена планировала реконструировать 27 хрущёвок в Москве, но градостроительная документация была готова только по пяти объектам. Защита Чернышова уверяла суд, что речь идёт о преступлении в сфере предпринимательской деятельности. И предлагала залог за бизнесмена в 800 тысяч рублей. Судья отклонил ходатайство.
Комментарии4
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vitaly_sf23 24 декабря 2018 | 17:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
neyexo 24 декабря 2018 | 17:13
Почему бы не оставить хрущевки в покое?
malanoff 24 декабря 2018 | 17:23
Раньше были только обманутые дольщики. Теперь добавится новая группа людей - обманутые пятиэтажники.
laz89 24 декабря 2018 | 17:23
Когда вас оскорбляет русская власть - это её оценочное мнение. Когда вы высказываете своё оценочное мнение в адрес русской власти - это оскорбление, за которое вас могут судить.