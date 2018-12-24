Александр Шумилин: Возможно, сыну Каддафи будет оказана поддержка, за которой он обратился к России
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин.
«Сейф аль-Ислам делает ставку на Россию, так как, в понимании российского истеблишмента, главное – это стабильность. Если в дружественной стране ее обеспечит правитель авторитарного толка, то это уже хорошо. Понятие диктатуры, конечно, негативно для российского руководства и народа, но не настолько, чтобы оно было однозначно отвергнуто», — сказал он.
Шумилин отметил, что в Европе с образом Каддафи связано много негативного.
«Они не могут себе позволить поддерживать кого-либо из семейства бывшего диктатора — это означает, по их мнению, постепенное возвращение к диктатуре», — сказал он.
Ранее стало известно, что сын бывшего лидера Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи обратился к России с просьбой оказать ему поддержку в следующей предвыборной кампании.
Комментарии14
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danko1 24 декабря 2018 | 16:45
Всех подонков и диктаторов назло цивилизованному Миру Кремль в соратники возьмет и за счет нищих россиян будет поддерживать и содержать.
aspid55 24 декабря 2018 | 16:54
danko1: Шумилин зачем-то врет, непонятно.
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Понятие диктатуры, конечно, негативно для российского руководства и народа
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Это народ и руководство поклоняющиеся Сталину негативно относятся к диктатуре?
creta 24 декабря 2018 | 17:02
danko1: Бред не пишите. Если это нужно будет в интересах России, то обязательно окажем подержку сыну Каддафи. Россия постепенно наращивает своё влияние на мировой арене. Яркое подтверждение тому стало возвращение Крыма в родную гавань, новообразования на территории (пока ещё!!!) Украины ЛНР и ДНР, ошеломляющий успех наших войск в Сирии. В своё время американцы принесли много бед в Ливию. У России есть прекрасный шанс всё исправить.
shai13 24 декабря 2018 | 17:40
creta: Штаны можно порвать, широко шагая.
dr_nemos 24 декабря 2018 | 16:46
Обязательно окажут....любой мрази, завсегда.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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lenin3 24 декабря 2018 | 16:48
Ну если Шумилин(Путин,Медведев,Ротенберг ит.д.)окажут поддержку Каддафи из своего кармана-я не против. Поддержка,конечно,будет оказана,но за счет очередного повышения НДС,пенсионного возраста и налога на воздух.Сирии нам одной мало...
danko1 24 декабря 2018 | 16:53
lenin3: Я даже против этого против, т.к. в их карманах награбленное в России. Эти деньги надо в казну вернуть, которую они в свой кошелек превратили, но это надо отменять.
tag188 24 декабря 2018 | 16:54
СССР/Россия всегда оказывали помощь ретроградным режимам, способным принести своим народам только отсталость.
Во всех странах Африки, Азии и Южной Америки, на содержание которых в 60е-80е годы СССР тратил миллиарды, сейчас царит хаос и разруха.
На поддержку того же Каддафи старшего спущены миллиарды долларов.
oneoretwo 24 декабря 2018 | 16:58
...*овно всегда протянет лапку *овну...
ts 24 декабря 2018 | 17:05
У наших правителей одна головная боль: кому бы еще помочь? Слава богу, сын Каддафи попросил помощи! Наш бюджет всё выдержит!
cromwel 24 декабря 2018 | 17:06
затянем пояса потуже ещё на шее! Сейчас ещё Ливию на себе тащить будем с диктатором- подонком. Скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты.
zkotor 24 декабря 2018 | 17:32
Ссыкунам терпилам безропотным поднимут плату ещё на что ни будь или плату за воздух введут и помогут этому чёрту недобитому. Ведь потерпите, рАсеяне, до отбытия в рай?
shai13 24 декабря 2018 | 17:38
Тут интересно ещё одно. По своей инициативе написал, видя как Россия вмешивается в чужие выборы, или русские надоумили его это прошение написать.