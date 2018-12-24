Александр Шумилин: Возможно, сыну Каддафи будет оказана поддержка, за которой он обратился к России

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин.

«Сейф аль-Ислам делает ставку на Россию, так как, в понимании российского истеблишмента, главное – это стабильность. Если в дружественной стране ее обеспечит правитель авторитарного толка, то это уже хорошо. Понятие диктатуры, конечно, негативно для российского руководства и народа, но не настолько, чтобы оно было однозначно отвергнуто», — сказал он.

Шумилин отметил, что в Европе с образом Каддафи связано много негативного.

«Они не могут себе позволить поддерживать кого-либо из семейства бывшего диктатора — это означает, по их мнению, постепенное возвращение к диктатуре», — сказал он.

Ранее стало известно, что сын бывшего лидера Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи обратился к России с просьбой оказать ему поддержку в следующей предвыборной кампании.