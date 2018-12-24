Знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин может завершить карьеру по состоянию здоровья
По сведениям интернет-издания URA.Ru, у 31-летнего спортсмена проблемы с сердцем. Между тем, 29-го декабря биатлонист примет участие в рождественской гонке в немецком Гильзенкирхене.
Комментарии10
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aspid55 24 декабря 2018 | 16:42
Проблемы с сердцем - так это теперь называть, если попался на допинге?
Как он будет бежать 29-го, если у него сердце не в порядке?
danko1 24 декабря 2018 | 16:50
aspid55: Там короткие очень дистанции, да еще с отдыхом. Выдержит.
aspid55 24 декабря 2018 | 17:04
danko1:
Сегодня Союз биатлонистов России на официальном сайте сообщил, что получил информацию от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя россиянами антидопинговых правил. Отмечалось, что трое из четырех указанных в письме спортсменов завершили спортивную карьеру.
По информации спортивного журналиста Андрея Митькова, антидопинговые правила нарушили Антон Шипулин и Евгений Устюгов.
"Имена официально не называются до завершения расследования. Но в их числе – двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, олимпийский чемпион, наше биатлонное все Антон Шипулин. Всего в этом списке – 20 фамилий биатлонистов, но перед Конгрессом IBU достали самые громкие. У спортсменов и Союза биатлонистов России есть 14 дней, чтобы отреагировать на обвинения. Но ничего хорошего не будет", – заявил Митьков.
danko1 24 декабря 2018 | 17:34
aspid55: И "русская ракета" без допинга сошла на нет.
pna 24 декабря 2018 | 17:09
aspid55: Антон переболел мононуклеозом. Это инфекционное заболевание наподобие ангины. а ангина очень сильно подсаживает сердце. Чем лечили Антона не пишут. возможно были и запрещенные препараты. Кстати, у Фуркада тоже было такое заболевание. Но его лечили препаратами, которые официально ему разрешали.
aspid55 24 декабря 2018 | 17:16
pna: Вообще-то история тянется с Олимпиады-2014, а на Олимпиаду-2018 его просто не допустили.
Какой уж там мононуклеоз придуманный, про который никто не знает.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 16:47
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yralez 24 декабря 2018 | 16:48
А больным сердечникам до сих пор мельдоний выписывают.
ugas 24 декабря 2018 | 16:59
Передозировка мельдония?
pna 24 декабря 2018 | 17:11
ugas: Не надо ерничать. Шипулин перенес мононуклеоз. Это что-то наподобие ангины, но вирусной природы. Очень неприятное и тяжело поддающееся лечению заболевание.